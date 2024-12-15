俄石油與信實達供應協議

俄羅斯因應兩年多前與烏克蘭爆發戰爭，在面對西方國家制裁下，最新的石油供應交易，將進一步促進俄、印兩國在能源領域的關係。報道指俄羅斯未回應有關消息。自歐盟自2022年起對俄羅斯實施制裁，印度已取代歐盟，成為俄羅斯石油最大買家。由於印度沒有制裁俄羅斯，因此該國可以進口價格相宜的俄羅斯石油。自俄羅斯被西方國家制裁後，其產出原油比競爭對手，按每桶計低介乎3至4美元，這或對另一石油出口大國沙特阿拉伯而言，構成競爭。

根據交易安排，俄羅斯石油公司是次供油，將運到信實位於印度古拉特邦賈姆訥格爾的煉化廠加工。路透引述消息報道，俄、印雙方將於每年因應採購數量及價格作檢討，在今次雙方達成交易前，信實曾經與俄羅斯石油公司訂立過1個月購買300桶原油的交易。今次雙方新達成的協議將於明年1月1日生效，為期10年，並且可再續期10年。