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TikTok大限將至 特朗普取態添變數

【明報專訊】字節跳動旗下社交平台TikTok受制於「不賣就禁」法案，明年1月19日前若未找到中資以外的買家，將被禁在美營運。外媒揣測，如TikTok要出售美國業務，以Meta（美：META）為首的科網股較大機會接手，即使買賣不成，對方仍可能因對手撤出而成大贏家。不過，美國候任總統特朗普今年競選時突然「轉軚」，反對字節跳動出售TikTok，一反首個任期時立場，其上任日期亦與TikTok限期只是一日之差，或為TikTok命運添變數。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、CNBC、英國廣播公司、《華爾街日報》、半島電視台

面臨華府「不賣就禁」法案，TikTok一度不服上訴，惟於本月6日已被美國聯邦上訴法院駁回，維持禁令，TikTok亦表明將向最高法院提出上訴。

WSJ：中國官員寧願被禁也不轉售

字節跳動若不想看着美國TikTok停業，就要急覓買家，但首先可能要面對中國政府阻力。國際業務顧問公司Albright Stonebridge副合伙人Paul Triolo曾預料，中國政府會反對字節跳動剝離美國業務或被併購，甚至會要求字節跳動拒絕併購。同期《華爾街日報》引述消息稱，中國官員向字節跳動暗示，不想對方出售TikTok，寧願任由TikTok程式在美國被禁。

即使過到中國政府一關，也不是人人買得起TikTok。彭博估計，字節跳動旗下TikTok美國業務總值約400億至500億美元，與特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克入主Twitter時豪擲的440億美元相若。如果要有人接手TikTok，至少也要重量級企業或財團。

綜合財力及業務兩方面，彭博預料，美國各大科網巨擘較有機會出手，當中以Meta或Alphabet（美：GOOG）較有可能，只是這兩家大企業受美國監管所困，就算肯接手入主美國TikTok，仍可能被監管機構指為壟斷市場，尤其Alaphabet旗下的谷歌（Google）近年官司纏身，更曾被美國法院指其線上搜尋和廣告業務的壟斷地位屬違法。

科網界還有微軟（美：MSFT）和甲骨文公司（美：ORCL）對TikTok有興趣，兩者均曾洽購TikTok。回顧2020年8月，特朗普出任總統時簽署行政命令，禁止美國個人及企業與TikTok及WeChat交易，也一度要求TikTok出售其美國業務。當時微軟曾有意入主TikTok，卻被字節跳動拒絕，故今次也被認為不太可能入主TikTok。

至於為TikTok提供數據庫儲存服務的甲骨文公司，當年也有意向TikTok入股，更一度獲特朗普開綠燈，TikTok生死尤與甲骨文休戚相關。甲骨文在今年截至5月底財報中提到，若公司不能為TikTok提供服務，又不能及時另覓客戶，其收入及盈利均會受損。即使甲骨文或有出手救亡的動機，以其目前債務高達890億美元，未必再有餘力收購TikTok。

美TikTok觀眾人數1.21億居次

倘若TikTok最終未能找到買家，失去美國市場，是否就不能生存下去？TikTok現時已屬全球手機應用程式，據其官方所述，在逾40個國家都成為最多下載次數的手機應用程式。據Statista今年7月數據，全球市場中美國TikTok觀眾人數達1.21億，佔第二位，其餘以發展中國家為主。若以Statista所列數據計，撇除中國的抖音，美國TikTok觀眾最多只佔TikTok全球觀眾約11%。

TikTok撤出 Ig及Youtube或受惠

彭博預期，若法案最終將TikTok逐出美國，Meta可能是最大贏家，因Meta旗下社交媒體Instagram有類似功能Reels，且大受歡迎，有望成TikTok停運後的替代品。此外，最近Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）與特朗普關係回暖，二人在海湖莊園共晉晚餐，據《華爾街日報》報道，朱克伯格更向特朗普就職基金捐贈100萬美元。至於Alphabet旗下Youtube也曾因應Tiktok攻勢而推出YouTube Shorts，若TikTok撤出美國，Youtube也有可能受惠。

美民眾支持禁制態度較去年軟化

然而現時TikTok是否真的被趕出美國，仍有變數。美國民眾支持禁制TikTok的態度，已較去年軟化。據Pew Research Center今年7月中至8月初的調查數據，只有32%受訪美國人支持禁制TikTok，較去年3月的50%急降18個百分點（見圖）。反對禁制TikTok的受訪者由去年3月的22%，升至28%。不少年輕的TikTok用戶，今年初亦上街反對禁令，更有人指禁制TikTok會摧毀「美國夢」。

或有見TikTok在美國依然有影響力，特朗普也較上次任期時改變對TikTok的立場，最新表態反對禁令。在他9月競選總統時，更以不逼走TikTok為政綱，「如果你喜歡TikTok，出去投給特朗普吧。」

彭博指出，特朗普與字節跳動部分大股東有聯繫，例如Susquehanna International Group聯席創辦人Jeff Yass，據悉Susquehanna International Group在字節跳動持股15%，他本人則持股7%。另據非牟利團體OpenSecrets資料，在今年大選中，Jeff Yass與妻子Janine Yass二人為第六大的政治捐獻者，合共捐贈約9600萬美元予共和黨。《財星》更認為，Jeff Yass有可能因此成為令TikTok不用撤出美國的關鍵人物。特朗普將於明年1月20日就職成為美國總統，與TikTok限期只有一日之差，目前未知他會否設法挽留TikTok。

新內閣多名成員過往對TikTok有戒心

另一方面，特朗普今次任命的內閣成員，過往立場卻傾向將TikTok逐出美國。當中特朗普提名出任國務卿的佛羅里達聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio），更是帶頭提議立法禁制TikTok的參議員。至於內定將出任美國白宮國家安全顧問的華爾茲（Mike Waltz）、將獲擢升為主席的美國聯邦通訊委員會（FCC）專員卡爾（Brendan Carr），或成美國國土安全部長的南達科他州首名女州長內姆（Kristi Noem）等人，據往績全部都對TikTok有戒心。

喬治城大學法律中心法律及科技教授Anupam Chander指出，特朗普有可能向美國國會獲取授權，讓他就安全問題與字節跳動及TikTok談判，討論另類安排。

他表示，許多政界人物不希望TikTok明年1月就此停業，即使華府已形容TikTok威脅國安，現在仍有1.7億美國人繼續用TikTok，「就算TikTok東主不會割價出售業務，TikTok因此停運一陣子，特朗普仍能說服國會，修改法律，將TikTok帶回來。」

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