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薛偉傑：港初創推環保鞋履 加入蘋果纖維回收皮革

【明報專訊】鞋履是日常生活必需品，但一直以來其主要原材料都是塑膠和動物皮革，兩者都會造成環境問題。其中，塑膠是石油副產品，又不能自然降解；動物皮革則在加工處理過程中需要使用很多化學品，產生很多污水。有本地初創公司加入一些環保材料來造鞋，以相對可持續時尚的概念來進入市場。

Lacess Limited共同創辦人兼行政總裁周張穎雯表示，該公司主要有兩種方式在製造鞋身時減少使用塑膠。第一種是加入蘋果纖維，那些蘋果纖維來自果汁廠榨汁之後的蘋果渣。第二種是加入回收皮革。這樣可以將塑膠使用量顯著減低，而又不影響鞋面的外觀和光滑感覺。

可加上個性化圖案文字

此外，該公司也會利用藻類、水松木等天然材料來製造鞋履的不同部分。例如，以水松木來製造鞋墊的上層，就十分適合。

至於產品款式，包括兒童健康鞋及工作鞋系列。該公司又提供個性化訂製服務，讓個人和企業客戶在鞋款上加入圖案和文字，令鞋履更具特色。顧客甚至可以在網上上載圖片和完成付款。有些寵物主人會將其愛寵的相片印在鞋側。

在貿發局主辦的「創業快線2024」中，該公司憑藉其創意產品，獲選為10家優秀初創企業之一。現時，該公司的產品主要在香港銷售（包括該公司網頁及數家合作零售店），亦有出口到新加坡和加拿大。另外，出口菲律賓亦在商討之中。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]