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冀更多節目內地曝光 翡翠台廣告下月灣區全面落地

標籤：經濟

【明報專訊】在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）修訂協議下，香港的娛樂工業受惠層面，由過往限於電影業進一步惠及電視行業。電視廣播（0511）（TVB）行政主席許濤表示，歡迎CEPA新的舉措，但在CEPA擴闊範圍前已早作部署。TVB旗下翡翠台更於明年1月起全面參與大灣區廣告落地，並嘗試打開內地衛星電視市場，讓更多TVB節目在內地市場曝光。2025年對TVB而言，在大灣區的發展才正式開始。

與東方衛視洽合作

許濤指出，TVB去年開始和騰訊（0700）及優酷（美：YOKU）達成合作，跨年製作多部劇集，突破了過往單一合作的框框。他說：「至今已創作中、完成創作的劇集將近10部。」其間內地經濟儘管不景，但是TVB以「系統性機構」（具有系統重要性）的運作模式生產出來的內容性價比，反而吸引更多內地機構和TVB合作。當中合作項目之一《新聞女王》跑出，他相信類似成功模式仍可持續。公司還和愛奇藝（美：IQ）等保持溝通，他預期，將來會有更多與「流媒體」合作的機會，以至可打開衛星電視播港劇的平台。刻下正和東方衛視等討論，他期望明年在第一及第二季逐步落實合作。

擬增灣區推廣及商演活動

至於TVB旗下翡翠台及明珠台在大灣區的廣告落地方面，許濤預期明年隨着全面在內地透過翡翠台直接承接廣告後，會和過往只能夠純靠外力運作的模式有很大不同。隨着TVB會於澳門參與播放節目慶回歸，以至在明年1月份舉行《萬千星輝頒獎典禮》，他謂，TVB的內容製作能力和覆蓋能力，加上調配「職藝員」配合下，將來預期還可在區內開發更多推廣及商演活動。