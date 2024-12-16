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整合頻道後 TVB Plus廣告不跌反升

標籤：經濟

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）今年落實將兩條大氣電波頻道J2與財經體育資訊台合併，改為新的頻道TVB Plus，藉此將5條頻道變成4條。行政主席許濤指出，這其實反映香港市場的獨特。有別於外國及內地的做法，在港反而可以將直播綜藝及清談節目和互聯網結合，搞好和觀眾的互動及參與。他不諱言，將來會嘗試在賽馬節目及財經節目結合互聯網，增加與觀眾的互動。

欲賽馬財經節目結合網上增互動

許濤說：「年內實現頻道整合，發展成4條頻道，新建立的TVB Plus所承接廣告不跌反升，收視亦較之前為好。」他稱，個別節目如《直播靈接觸》便體現出來。過往電視台只播放節目單向接觸觀眾，現時可結合互聯網去提升用戶體驗。以TVB在黃金時段收視逾20點，擁有大流量支持下，他相信更需要結合互聯網去做好體驗，讓觀眾可掃二維碼參與投票、上聊天室及與主持溝通、參加抽獎等。

有別於內地市場用戶習慣收看手機內容，他說，類似TVB在電視節目結合互聯網提升互動的做法，在內地多數轉到抖音等平台上發展。電視台一般只在直播體育節目具備條件搞網上互動，因此他不諱言香港的電視市場有其獨特之處，可以讓TVB另闢新路，嘗試製作直播綜藝及清談節目和觀眾在網上互動，從觀眾的反應已見初步成果。他說，考慮到直播節目形成的優勢，這給予TVB機會去給予觀眾更多新體驗，將來或可嘗試在賽馬節目及股市財經節目，開發更多結合互聯網互動的應用方案。