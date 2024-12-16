富達國際田笛：看好中國股市 超配科網內房

【明報專訊】部署明年經濟工作的中央經濟工作會議上周四閉幕，恒指全周上升105點或0.53%，今期封面故事專訪富達國際基金經理田笛分析最新形勢。田笛認為，目前內地政策轉向已非常明確，除了希望穩住房地產市場外，亦致力提振內需，在此情况下，中國股市明年料仍有不少投資機會，旗下中國股票基金現時繼續重倉具盈利增長潛力的消費平台型科網股，並在3年來首次超配內房股；她續說，內地居民近年對旅遊、教育等服務業及國貨高端美妝產品需求強勁，相關股份也值得看好。
中央經濟工作會議上周三及周四在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平及其他6名政治局常委也有出席會議，該會議總結2024年經濟工作，分析當前經濟形勢、部署2025年經濟工作；該會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是內部需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多；故明年要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大內部需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊等。
富達國際田笛接受專訪時分析，其實自從9月下旬召開的中共中央政治局會議首次提出「要促進房地產市場止跌回穩」及強調「要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入群體增收，提升消費結構」，反映政府已經找到現時經濟面對的核心問題所在，並且就此對症下藥出台一系列政策，例如已經宣布減息、降準、下調最低首付比例、取消限購等支持房地產市場的政策，亦在家電、汽車等市場推出「以舊換新」補貼政策以促進消費。
田笛形容，目前內地政策轉向是非常清晰的，預料明年還會有更多刺激經濟、特別是支持房地產及促進消費政策出台，這也是市場信心的來源，支持中國股市9月下旬以來反覆向好。她續說，即使過去兩個多月中國股市已經略為反彈，但目前估值對比過去5年仍然是比較低的水平，反映市場預期不高，故她對中國股市明年表現仍審慎樂觀。
至於在中國股市的具體部署，由田笛管理的「富達中國創新基金」截至10月底首五大持股包括騰訊（0700）、阿里（9988）、拚多多（美：PDD）、美團（3690）及攜程（9961）（見表）均是擁有數以億計用戶的消費平台型科網公司，而排名第8的滿幫（美：YMM）也是提供互聯網平台幫助內地貨車司機取得客戶的公司，她表示：「截至10月底，互聯網的確是我們基金最超配板塊，當中又以平台型公司居多，原因是在目前經濟不好的時候，很多供應商例如餐廳及貨車司機生意受到影響，他們非常需要平台的幫助，用更高的效率、更快的速度去聯絡客戶，從而找到生意。也就是說，在目前經濟不好的時候，平台企業反而有能力提高每單生意可以賺的錢（unit profit）或提高佣金比例，因為他們實實在在為客戶創造了價值。」
可以留意的是，即使去年以來內地走出疫情、經濟復常，惟消費增長仍未回復疫情前水平，因此騰訊、阿里及美團至今股價表現不算強勁，變幅分別是+28.72%、+1.09%及-11.53%，惟主打互聯網訂購旅遊服務的攜程期內股價卻勁升112.63%，表現屬一枝獨秀（見圖1）。
田笛對攜程的投資亮點有精闢的分析：「去年以來內地經濟增長放緩，居民購買消費品相對減少，消費平台股營業額增長難免減慢，即使利潤率增長仍理想，也屬美中不足。不過，過去兩年內地居民的服務支出一點也沒有減少，大家對於出門旅遊、看演唱會等體驗式消費需求非常強勁，這便需要訂酒店、買機票及租車等，這便為提供相關預訂服務的攜程帶來重大增長機會。」
事實上，攜程去年營業額按年上升近1.2倍至約445億元人民幣，盈利更勁升6.1倍至約99億元人民幣；今年上半年營業額上升20.7%至246億元人民幣，盈利勁升近1倍至81.45億元人民幣。
其他消費板塊方面，雖然內地近月在汽車及家電行業推出「以舊換新」政策帶動相關消費改善，但田笛擔心這其實是「把明年的消費需求往前拉至今年」，尤其擔心明年內地汽車行業會出現價格戰，故截至10月底「富達中國創新基金」首十大持股並沒有包括任何內地汽車股，僅持有兩隻在內地以至全國汽車供應鏈均處領先地位的股份──寧德時代（深：300750）及福耀玻璃（3606）。
田笛表示：「我們在10月底十大持股其中兩隻是汽車供應鏈股，一是寧德時代，二是福耀玻璃，其共通點是其產品在內地以至全球市場均處於領先地位。以寧德時代來說，其生產的電動車電池科技含量高，在全球具競爭力，故市場佔有率亦愈來愈高；至於福耀玻璃現時是全球最大汽車玻璃生產商之一，即使汽車玻璃屬傳統行業，但隨着汽車電動化及智能化，對於使用玻璃的規格是愈來愈高、愈來愈多，故此汽車玻璃生產商也需要創新，這便不再是傳統意義上的製造業，而是有很多提高附加值的事情在發生。」
寧德時代及福耀玻璃均是過去5年的強勢股，其股價期內分別上升428.43%及128.39%（見圖2），對比恒指及滬深300指數錄得跌幅，均屬明顯跑贏大市。田笛分析，中國近年發展製造業的方向是科技創新、更自動化及減少對海外技術的依賴，寧德時代及福耀玻璃均符合這些要求。
除了重倉內地消費平台型科網股外，田笛透露，隨着9月下旬內地房地產政策出現轉向，「富達中國創新基金」在10月亦超配房地產相關股份，屬過去3年以來首次。
田笛表示：「近月內地房地產交易量及價格已有初步企穩迹象，而我們超配的房地產相關股份裏面有各種業態，包括受益於交易量增加的、受益於房價回暖的，例如房地產中介平台及開發商。其實我們持有房地產中介平台股已一段時間，原因是在房地產不好賣的時候，該交易平台如果能夠高效為開發商找到購房者的時候，其生意反而是增加的；而在目前內地房地產政策出現轉向的情况下，發展商是會直接受益的，因為他們現時估值仍然很低，股價在帳面值以下，裏面的含義是市場相信其帳面值將來需要減值，如果我們相信將來樓價可穩住，其估值日後便會回升，所以是次房地產政策轉向最直接受益的是開發商。」
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