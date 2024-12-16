特朗普倘加徵關稅 中國企業早有準備

富達國際基金經理田笛表示，雖然特朗普明年1月20日上台後在政策上肯定會有一些新的舉措，但現階段投資界難以準確預測其政策走向，而富達國際眾多分析員近月與中國企業的交流中，發現中國企業已就被美國加徵關稅準備就緒：「過去幾年中國企業並沒有坐着閒着，而是做了很多事情去應對未來。」

中企生產基地全球化 亦與當地企業合作

田笛舉例，富達國際看到很多中國企業已把生產基地更多元化，不止在中國設廠，而是在東南亞、墨西哥以至其他國家也設廠，從而分散風險：「原本是單一國家（中國本土）的生產基地，現在是多元化、全球化的生產基地，某程度上可以降低未來關稅的風險。」

另外，田笛指出，中國企業也在探索新的業務模式，例如由以前純粹出口、在中國生產產品後賣給其他國家，轉為與海外企業合作，把技術授權（license）給客戶，最終產品便可由其他國家而非從中國運出去。

綜合上述分析，田笛認為，不論其他國家日後採取關稅或其他貿易政策，與2018年首次被大幅加徵關稅時比較，中國企業肯定已預備得更好：「中國企業已經作出非常積極的部署，以維持將來業務的發展。」

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