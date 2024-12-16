moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港交所倡限制獨董任期再遇阻力 市場批揀合適人選或添障礙 冀平衡各方意見

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）今年6月「捲土重來」，建議對連任9年的獨董任期設限，但遇到的市場阻力，不比當年少。有知情人士指出，監管機構之間有意見認同目前機制行之有效，限制獨董任期亦未必可帶來即時好處，例如增加資金流入，卻可能令上市公司揀選合適獨董帶來額外障礙，認為建議有調整的空間。市場預期當局會提出優化，對建議作出修訂。港交所發言人不作評論。

知情人士稱，雖然國際上部分市場對獨董任期設上限，但目前美國及英國兩大市場並沒限制獨董任期。本港不少上市公司是家族企業，香港目前機制行之有效，認為限制獨董任期未必可帶來即時好處。但若加大限制，反而可能會影響公司運作，認為建議有調整的空間，但當局未有最後定案。亦有意見認為，大方向可考慮優化建議、拆牆鬆綁，適當平衡各方意見，以達到市場可以接受的方案。

證監會行政總裁梁鳳儀早前指出，獨董設9年硬性上限建議符合國際最高標準，目前新加坡及馬來西亞分別有9年及12年上限，內地就有6年上限。英國及美國雖不設上限，但有其他保障措施，如董事會成員最少一半為獨董，而香港只要求最少三分之一的比例及最少3名獨董。此外，英國獨董的任命必須經獨立股東批准，香港並沒有這些要求。對於市場提出，當局可透過制訂額外指引、提供市場教育及給予業界更多時間實施有關建議，以釋除各方疑慮，她指出，正仔細考慮這些建議。

港交所3年前的上一次諮詢時，原建議連任9年的獨董若要再連任，須經獨立股東批准，惟建議在諮詢期間遭反對而未有實行。港交所今年6月捲土重來，規定更嚴格，建議硬性規定任職9年必須離任，並設3年過渡期，即於2028年1月1日起才生效；另一建議是出任非執董上市公司數目，應以6家為上限。

董事學會：重點應放在獨董操守

關於獨立非執行董事任期及限制出任企業數目建議，香港董事學會行政總裁徐尉玲稱，不應將重點放在出任年期及公司數目上，以一個數字及條例去「框死」。以限制獨立非執行董事任期為9年為例，「點解係9年？而唔係8年？」。她稱，每個獨立非執董面對情况均不同，有的出任獨董兩三年，也可與公司主席成為好友；有的獨立非執董自身工作十分繁重，6家公司獨董的工作已遠超其可應付水平，因此認為重點應放於獨董的操守上。

上市公司商會： 諮詢文件沒提實質理據

香港上市公司商會總幹事黃明偉表示，已將該會意見，向港交所、證監會及政府等反映，指今次反對不只是其商會，還有其他工商團體。他強調不是不想改變，但諮詢文件並沒有提出實質理據，解釋獨董連任9年後有何問題，或引發什麼不良行為。獨董連任9年便不獨立只是觀感問題，將此標籤化，並不合理，故有關修例建議是不必要的。

立法會金融服務界議員李惟宏表示，不同規模的上市公司、投資者、金融服務界及券商等，都有不同聲音，包括對獨董的要求、獨董定義，以及連任9年後的獨立性等。但同時，亦有聲音認為建議可與國際市場接軌，提升整體企業管治水平。

基金經理相信是最積極發聲支持建議的界別，香港投資基金公會早前就表示落實建議對提升香港股票市場地位、可投資性和流動性至關重要，促請整套建議應完全採納，否則有效性將大打折扣。

明報記者