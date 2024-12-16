Jollibee母企：攻澳洲計劃未變 擬藉購外國品牌拓業務

澳洲延遲擴張因覓伙伴審慎

Jollibee的四大食品種類，分別為炸雞、咖啡與茶、漢堡包及中國菜，中國菜拓展方面，包括早前公司公布以2020萬新加坡元（約1.18億港元）全購中式點心連鎖店添好運餘下8%股權。

早有外媒於兩年前曾報道，JFC有意於澳洲內擁有較多菲律賓裔的新南威爾斯州Campbelltown設首間分店。被問到為何Jollibee於澳洲的擴張計劃延遲時，JFC主席兼歐洲、中東、亞洲及澳洲地區主管Dennis Flores回應稱，於Campbelltown的項目被擱置，與當地發展商出現行政困難有關。另他提到澳洲擴張計劃推遲，因JFC於尋找特許經營權的合作伙伴上非常之審慎，現集團仍有意於兩年內於新南威爾斯州設首間Jollibee分店。

Dennis Flores續指出，集團未來5年的重心發展地區仍為亞洲及澳洲，而對於擁有龐大潛在發展機會的澳洲，他稱公司對選擇當地特許經營權合作伙伴非常謹慎，目前仍未成功找到合適的加盟伙伴。「好像尋找結婚對象一樣，集團不想其（加盟商）於未來分開（It's like getting into a marriage with someone that we don't want to break up in the future）。」他強調，雖然澳洲擴張計劃有所延遲，但強調將Jollibee擴至澳洲的可能性非常之高。

上周四越南設第200間分店

JFC上周四（12日）於越南設第200間分店，截至9月底，越南擁全球第二多Jollibee分店網絡，只僅次於菲律賓的1259間。Jollibee越南董事總經理Lam Hong Nguyen表示，若從分店數目而言，Jollibee於越南當地最大的競爭對手為日本快餐品牌Loteria，但相信將很快地開設至300間分店。

港銷售量正疫後復蘇

香港方面，目前炸雞品牌Jollibee於香港有約20間分店，僅佔Jollibee截至9月底全球分店總數1712家約1%。Ernesto Tanmantiong提到，疫情期間Jollibee香港的銷售量有所放緩，但目前正在復蘇當中。