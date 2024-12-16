moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨

【明報專訊】近年愈來愈多貨倉應用「自主移動式機械人」（AMR），但需要配合專用貨架，入場投資額仍偏高，令中小企卻步。有本地初創公司另闢蹊徑，研製具有筷子式雙臂和「輪足」（Wheel-legged）底盤的機械人，令貨倉可沿用現有貨架，來降低投資門檻；預料有關機械人未來一兩年可以量產推出。

明報記者 薛偉傑

雅博創智（Novasdyne Limited）首席執行官冼卓基、首席設計官崔柏浩表示，公司在2023年3月成立，主要研製在室內運送物品的自主移動式機械人（AMR）。他們留意到，有同業的AMR機械人應用於貨倉內，不論是將整個貨架托起運送到工作站，或只是取出其中一個貨箱運送到工作站（然後再由人手按單執貨），技術都相當成熟，產量也不少。但這些AMR機械人大多數都有一個限制，就是必須配合專用貨架使用，變相令總投資較大。採用這些AMR機械人的暫大多數仍是中大型企業。今年1月開始，該公司鎖定研究方向，其AMR機械人應用於貨倉內搬運貨物，有關貨倉是毋須更換貨架，以此來降低升級轉型的門檻，令中小型企業也用得起。

輪足底盤省能源 地形適應較好

傳統上，機械人底盤主要有輪式、履帶式、足式三大類。其中，輪式底盤製造成本較低，移動速度快，也較節省能源；但它對於地形和垂直障礙物的適應性較差，最好是應用在地面平坦的環境。履帶式底盤剛好相反，能夠適應崎嶇不平地形，跨越比較高的垂直障礙物；但製造成本較高，移動速度較慢，消耗能源較多。足式底盤，理論上對於地形的適應性最好，甚至可上落樓梯，但設計難度、製造成本和消耗能源亦是最高。

至於輪足底盤，混合輪式和足式的新興設計，希望同時具備兩者優點，可較節省能源，並對地形的適應較高。該公司採用這種底盤設計，第一款機械人稱為Chopstick Lite，雙臂像筷子般可從貨架夾出貨箱來運送，最多可負重30公斤，移動速度最快每秒2米。

Chopstick Lite底盤像兩隻腳，但沒有腳板，而是裝上兩個輪子。除在平地行駛外，並最多可以駛上20度斜坡，也可越過木條等小量地面障礙物而不跌倒。它配備激光雷達（LiDAR），在正常情况下，可自動避開障礙物，不會碰撞。冼卓基和記者試過故意大力推撞Chopstick Lite原型，在電腦演算法協助下，每次它都會自動退後，重新維持平衡，除非是在很短時間內連續推撞它多次。因此，該公司認為Chopstick Lite已經非常穩陣。冼卓基表示，Chopstick Lite採用雙輪足而非四輪足的設計，是考慮到這比較節省地面面積，適合香港貨倉。但為了在關掉電源時不跌倒，它會回到無線充電架停泊。

擬實際測試 冀明年第四季量產

Chopstick Lite現時的原型屬第二代，該公司已規劃要讓它在至少4個行業實際測試，每個行業都試驗一至兩個月。由11月至12月底，先在香港一家物流公司的貨倉試用。明年1月起，改到東莞一家重工業工廠倉庫測試。明年3月起，在香港一個建築地盤協助搬運建材。另外，希望在某些連鎖店貨倉測試，並根據測試結果來改善Chopstick Lite，然後在明年第四季開始量產，每部售價約8萬元。

該公司亦正研發另一款更先進的雙「輪足機械人」Chopstick Pro，雙腳具有可以屈曲的關節，不止可以應付凹凸不平的地面，甚至上落樓梯也無問題。此外，它具有兩支機械臂，雖然負重只有15公斤，但可以從事比較靈活的工作。例如，Chopstick Pro可以按照貨單，從不同貨架上的貨箱中取出貨物，放進Chopstick Lite手上的貨箱，讓後者運回工作站。這樣，工作站的員工只需核對和包裝貨物，毋須執貨。但估計Chopstick Pro第一代原型要明年第一季才製成，量產要到2026年第一季，每部售價約16萬元。

[新經濟新天地]