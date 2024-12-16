市况波動 採平均成本法減投資風險

最近我開始考慮退休規劃，也想學習投資，但見市况波動很大，怕在高位買入。我幾年前置業，結果在高價入市，現在樓價已跌了20%。不想投資也重蹈覆轍，擔心股市還未見底。請問有什麼策略可以幫助我減低風險？有沒有相關建議？

筆者回覆：

近期市場波動確實令不少投資者感到壓力，特別是擔心「買貴」或「高追」。這種心態無論在投資市場還是樓市都十分常見。面對不確定性，定期定額的成本平均法是一種值得考慮的策略，特別是對於退休這類長期規劃，更能幫助你穩步增值，同時降低風險。

平均成本法是一種長期投資策略，通常採用月供形式定期投資於基金或股票。這種方法的原理是，無論市場價格高低，投資者都以固定金額持續買入。當資產價格低時，投入的金額可以買入更多單位；當價格高時，則買入較少單位，最終投資成本達到平均，可避免一次過投入時踩錯市場高低點。

平均成本法有多個優勢，首先，有助分散風險，降低心理壓力。在市况波動時，投資者往往擔心短期價格變化導致買貴或買錯，從而錯失長期增值的機會。而平均成本法能讓投資者安心投入，不用過分關注市場的短期波動。其次，這種方法強化了投資紀律。當市場表現不穩，投資者容易因恐慌而拋售資產，或者因害怕風險而錯過低位買入的機會。這種方法強制投資者按計劃執行，避免情緒化操作，幫助你更有條理地投資。同時，此策略特別適合波動較大的市場環境。無論是股市的高低起伏，還是其他資產類別的價格波動，這種策略都能降低成本，幫助投資者在長期中獲得穩定的收益。

長期堅持執行才成功

假設李小姐選擇月供股票的方式投資於一隻大型科技股，這隻股票過去5年的價格波動極大，最高和最低價相差超過50%，令不少投資者卻步。然而，如果李小姐每月定額投資，不論價格高低都堅持執行，5年來她的整體回報率依然接近10%，這正是平均成本法的威力。相比一次過投入的投資者，特別是那些容易在高位「摸頂」的，平均成本法更穩健，尤其適合對市場缺乏專業判斷力的投資者，有助於在長期中獲得相對穩定的回報。

綜合而論，選擇合適的投資產品，例如大型指數或優質股票，並設定合理的月供金額，是實踐平均成本法的第一步。同時，這種策略的成功依賴於長期堅持執行。在開始投資之前，建議李小姐根據自身的財務狀况，規劃一個穩定的資產配置方案。如果需要更深入的指導，李小姐亦可考慮向專業理財顧問諮詢，以制定更全面的投資計劃。

陳智鑾 信達興業董事物業理財專家

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