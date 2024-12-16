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袁國守：今年聖誕鐘續買匯豐

【明報專訊】一年將盡，隨俗，來一點回顧。去年聖誕節前，本欄以「今年聖誕鐘買匯豐」為題，建議收集「大笨象」匯豐控股（0005）；1年後的今天，不計股息，過去1年累升23%，回報跟恒指相若，表現算「及格」。今年聖誕前後，又是否值得再買匯控？

好些股評人笑言，談「聖誕鐘，買匯豐」，似乎有點過氣。沒錯，今天單是恒指成分股已有83隻，若計埋美股，個股選擇眾多，且不乏當打主題如AI概念。不過，趁年底部署來年投資策略，亦無大損失，何况匯控屬優質股，值得不時檢視，確認「體質」無變，中長期持貨也來得安心。

先作簡單回顧，千禧年前，匯控股價節節攀升，每年聖誕前買入，揸一段時間（如1年），贏多輸少。可是，受到次按衝擊，匯控股價由07年高位約142元，瀉至09年3月的「海嘯價」33元，高低位計，蒸發了77%。此後，匯控無復當年勇，「聖誕鐘，買匯豐」亦再唱奏不起。

不過，近年匯控「重新上路」，2022年股價升逾8%，2023年更漲近30%，主因美國2022年開展加息周期，銀行息差因而擴闊。年初至今計，匯控股價亦有約21%進帳，明年能否「再下一城」？美國已開始減息，銀行息差或收窄，相信明年匯控股價升幅難像去年及今年有達兩三成，但有利「大笨象」的因素始終較利淡多，故若有貨在手值得繼續持有，無貨則可考慮酌量買一些。

從宏觀環境看，全球主要央行已展開減息周期，但市場估計美國聯儲局再減息空間較原先小，銀行淨息差收入未必如先前預測般銳減。再者，特朗普即將重返白宮，金融監管政策有望放寬，對國際銀行股有利，匯控會是其一受惠者。

估值仍吸引 股息率6.4厘勝定存

回看匯控自身的基本因素，去年10月集團公布架構重組為四大業務，近日宣布已完成組織架構重組，明年1月1日生效。上周再傳來好消息，外媒報道稱，匯控會繼續重組全球業務，並正研究推出改革計劃，以削減至少30億美元成本。花旗預計，匯控將在全年業績中量化重組相關費用和成本節省，給予目標價89.8元。其實，即使重組前，匯控業績亦對辦，今年第三季除稅前利潤按年升9.88%至84.76億美元，高於多家大行預期。此外，匯控於今年10月底宣布再推出30億美元回購，有助支持股價進一步攀升。雖然匯控股價過去3年累升近75%，但估值仍算吸引，市帳率0.99倍，股息率6.4厘，在息口趨降、港元定存年息率一般只有3厘許的環境下，匯控的吸引力不言而喻。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]