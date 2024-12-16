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《幫你格價》：聖誕外遊 善用家庭旅保優惠

【明報專訊】即將於聖誕假期出遊，旅遊保險必不可少，選擇旅保首要考慮醫療保障是否足夠，確保旅途中患病或遇意外受傷時，不用負擔當地昂貴的醫療費，惟假期一家四口出行，購買較高保障的旅保保費有機會近千元，宜於保費及保障中取得平衡，並善用保險公司提供的家庭投保優惠，4人家庭保費也有可能降至500元以下。

明報記者 劉敬華

購買旅遊保的主要目的，在於保障自己身處外地一旦身體不適，甚至發生意外，可獲各種支援及醫療保障。港人入住海外醫院需支付非本地居民價，收費往往較高，若入住歐洲等地醫院，加上匯價，醫療支出可逾百萬元。市面上旅遊保險的醫療保障，一般可保障受保人於旅程期間因染病或意外受傷引起的醫療、手術及住院費用。僅比較醫療保障總額，是次比較的計劃中，以匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲/環球標準計劃的保障額最高，可達500萬元，其他計劃為受保成人提供的醫療保障最高賠償額介乎50萬元至200萬元。

當然各計劃醫療保障總額的差距，涉保費多寡及保障地區等因素。再以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃為例，雖然醫療保障額較高，7天環球保障的個人保費達454元。若在兩者間取平衡，是次比較的計劃中，環球保障方面，以安聯旅遊保險單次來回-銀計劃較為划算，7天出遊美國個人保費約215元，可提供最高150萬元的醫療保障；至於亞洲保障，匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲標準計劃，7天個人保費近288元，可提供500萬元醫療保障，而安聯旅遊保險單次來回-金計劃，7天出遊日本個人保費為168元，也可提供最高200萬元的醫療保障。

要減低家庭出遊的保費開支，則要留意旅遊保險的家庭投保優惠，假設投保家庭為兩位成人及兩位18歲以下兒童，這組合的4人家庭在是次比較計劃中的7天保費約介乎369元至1294元。若比較環球保障，以安聯旅遊保險單次來回-銀計劃，7天出遊美國4人家庭保費約646元，可提供最高150萬元的醫療保障，較為吸引。若比較亞洲保障，其中匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲標準計劃，7天4人家庭保費近820元保費，可提供500萬元醫療保障，而安聯旅遊保險單次來回-銀計劃，7天出遊日本4人家庭保費約369元，提供最高150萬元的醫療保障。

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