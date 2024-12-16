溫傑：內地政策提振消費 敏華可望受惠

集團合共有五大業務分部，包括沙發及配套產品、牀具及配套產品，兩者合計已佔總收入的達83%。餘下3項分部為Home集團業務（製造及分銷Home集團產品）、其他產品銷售（例如座椅、智能家具零部件、功能沙發鐵架及金屬廢料），以及其他業務（例如銷售住宅物業及酒店營運等）。

回顧今年上半年業績，受惠集團積極開拓渠道，北美及其他外銷市場錄得較好增長，內地市場則一如預期，在消費降級的情况中持續遇冷。受內銷市場影響，期內收入約為83億元，按年跌7.1%。而面對需求不景，集團成功加強成本及費用管理，令收入下跌的同時毛利率及淨利率均上升。當中，毛利率按年增長0.4個百分點至約39.5%；淨利率更增長1個百分點至約13.7%，推動溢利正增長0.3%至11.4億元。考慮到期內的營運環境，整體業績優於部分投資者預期。

集團於今年上半年維持50%左右的分紅政策不變，每股中期股息為15港仙，派息率51.1%。以現價計，股息率達6厘的吸引水平。管理層表示，集團會堅持穩定地回報股東，在現金流充足的情况下將會進行回購和派息。

展望未來，管理層指出，集團現時已在海外完成產能佈局（除中國內地外，亦於波蘭、立陶宛、愛沙尼亞、烏克蘭及亞洲越南建立合共十二大生產製造基地），能有效預防中美局勢波動帶來的不利影響，亦因而獲得更多客戶訂單。針對不同地區，北美市場目前仍是功能沙發的主要消費市場，目前市場需求良好。歐洲及其他出口市場，管理層認為仍有較大開拓空間，集團會加強開拓銷售銷道，以增加於全球市場的份額。

至於內地市場，集團會積極推動「以舊換新」、「讓家升艙」等主題營銷，隨着國家政策進一步支持以及消費復蘇，業績中長線有望逐步改善。事實上，功能沙發於中國的滲透率持續提升，由去年的7.2%增長至9.7%，經歐睿國際預測5年內有望突破13%。

綜合而言，雖然營運環境，特別是內銷市場仍具挑戰，但集團執行力高，低基數下業績表現穩定，加上股價或已反映大部分負面因素，值得繼續關注。若未來需求改善，業績及股價具上升空間。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]