moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：美股升速減慢 防隨時急回

【明報專訊】好些評論認為，港股呈「A股化」，意思是當內地有會議召開，又或有政策出台，大市才炒起，但資金很快便會「散水」，如單看上周表現，可說全然正確。上周一（9日）中央政治局召開會議，當中提到，明年要實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，港股當天即以大陽燭收市，重越兩萬關。

至上周二（10日），港股甫開市升上21,000點後無以為繼，最終全日倒跌完場，可見政策消息對大市刺激甚短暫。到上周四（12日），期待已久的中央經濟工作會議結束，市場認為會議內容無驚喜，恒指上周五（13日）插425點，收報19,971點，又再次失守兩萬關。

不過，全星期計，恒指仍有105點進帳，且連升3周，累漲741點或3.9%，似乎又不用太過悲觀，加上聖誕新年長假期將至，基金大戶將陸續放假去，料買賣變得兩閒，因此年底前再跌穿19,000點機會甚微。

展望本周，可以「超級央行周」來形容，因美國聯儲局、英倫銀行及日本央行將齊於本周議息，按芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注美聯儲本周減息0.25厘的機會率達96%，惟美股上升動力減弱，小心隨時出現較急回吐。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]