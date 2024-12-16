袁國守：美股升速減慢 防隨時急回

至上周二（10日），港股甫開市升上21,000點後無以為繼，最終全日倒跌完場，可見政策消息對大市刺激甚短暫。到上周四（12日），期待已久的中央經濟工作會議結束，市場認為會議內容無驚喜，恒指上周五（13日）插425點，收報19,971點，又再次失守兩萬關。

不過，全星期計，恒指仍有105點進帳，且連升3周，累漲741點或3.9%，似乎又不用太過悲觀，加上聖誕新年長假期將至，基金大戶將陸續放假去，料買賣變得兩閒，因此年底前再跌穿19,000點機會甚微。

展望本周，可以「超級央行周」來形容，因美國聯儲局、英倫銀行及日本央行將齊於本周議息，按芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注美聯儲本周減息0.25厘的機會率達96%，惟美股上升動力減弱，小心隨時出現較急回吐。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]