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楊智佳：中移股息率高 明年上半年佳選

【明報專訊】中央經濟工作會議內容拖累港股下跌，恒指上周五下滑425點，收報19,971點，主板成交1584億元。會議釋放了「適度寬鬆」的貨幣政策信號，象徵着貨幣供應M2的增速只是「適度」，未能滿足市場。原來過往中國M2數據按年增幅，跟港股長線強弱存在相當大的關係。投資者憂慮的是，假如M2升速慢，港股明年仍難展強勢。

原先筆者預期美國通脹數據符預期之下，根據往績，港股未來一周走勢靠穩居多，奈何中央經濟工作會議內容觸發了跌市。於上周五收市後，中國公布了貨幣供應M2數據，11月M2按年增長7.1%，增速回落，亦低於預期的7.5%，非常接近今年6月的30年最低M2增速6.2%。

中國M2升速慢 勢影響港股

以過往25年的M2數據觀察，港股長期跑贏美股的期間，都是M2年增長15%以上的日子。至於M2年增長低於15%的時期，港股都是跑輸美股居多，而M2年增幅近10年更出現了反覆放緩趨勢，其中，今年6月的按年增6.2%，更是30年來最低增幅，於是港股持續走弱，並持續跑輸環球市場。

M2增幅偶然會有大幅反彈，港股亦會跟隨反彈。2022年下半年，中國放鬆貨幣政策刺激經濟，個別月份的M2按年增幅達到11%以上，相比2021年的9%增幅為高，曾經帶動港股由2022年11月低於15,000點急升至2023年2月的22,700點水平。

今年中央經濟工作會議，提到明年貨幣政策由「穩健」轉向「適度寬鬆」，投資者或認為「適度寬鬆」不是M2明顯加快增長的信號，於是令市場失望了，港股亦見下跌。若然投資者不滿足於明年的M2增速，至少明年上半年的港股策略，亦只容許保守地捱過去。由此可見，中國M2數據對長線港股來說，是非常重要的數字。我們投資個股，需要觀察很多不同數據，至於研究港股長期走勢，中國M2數據便不能不留意。

高息股建行仍處高位

回顧上周五港股表現，《明報》港股數據庫涵蓋股份當中，扣除無升跌股份後，上升比例僅12.99%，下跌比例高達86.72%，又是幾乎全面下跌的一天。30個行業股份，更是全軍盡墨，當中，內房及物管重挫5.14%表現最差，金屬及礦石下跌3.41%居次，中資金融下跌2.82%排第三差，這三個行業均最為受到中國M2增速放緩的負面影響。個別高息中資金融股如建設銀行（0939）仍是位處高位，除了這類防守性強、派息高的股份之外，其餘內房、內銀，似乎不是中線買入的好對象。

相反，於M2增長預期不高之下，盈利周期波動性低的防守性股份仍佔先，電訊股上周五僅下跌0.4%，已是數據庫當中30個行業之中表現第二佳，表現最佳的是公用事業。電訊龍頭中移動（0941）成為明年上半年的持股佳選之一，反正中移動的股息率於港股當中仍屬高水平，若要將防守類別股份加入港股組合之中，甚至稍後想趁美股高位套現而轉泊入收息資產，其中一項懶人策略，就是簡單地買入中移動便可，毋須將策略變得複雜。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 數據尋寶]