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摩根大通亞洲：博歐元反彈 歐美購10411

【明報專訊】美國聯儲局、英倫銀行及日本央行將議息，或對環球股市、匯市及債市帶來影響。歐洲央行及瑞士央行均於上周減息，減幅分別為0.25厘及0.5厘，雖然美國上周四公布的生產物價指數升幅大過預期，惟市場仍傾向認為美聯儲12月繼續減息。觀察芝商所FedWatch工具，截至上周五本港時間下午2時，利率期貨反映交易員認為聯儲局於12月會議上減息25點子（100點子等於1厘）的機會率達96％。

美匯指數連升6日，上周五曾見107水平，非美貨幣普遍疲弱。歐洲央行下調今明兩年經濟增長預測，歐元兌美元連跌6日，上周五曾低見1.046水平。如預計歐元兌美元或能反彈，可注意歐美購（10411），行使價1.2美元，實際槓桿18.7倍，2025年3月31日到期。如看淡歐元後市可留意歐美沽（10413），行使價1美元，實際槓桿23.9倍，2025年3月31日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]