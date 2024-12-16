廖偉強：明年樓市料現新景象

回顧今年樓市的高低起伏實在令人意外。年初政府全面「撤辣」，吸引很多內地買家來香港掃貨，樓市出現短暫的熱鬧，但很快又打回原形。直至第三季過後，聯儲局啟動減息，樓市又熱鬧起來，但粗略計只有一至兩個月左右的爆發期。不過，今年樓市成交表現尚算不錯，新盤市場更是一枝獨秀，估計全年錄得大約15,000宗成交，較2023年增長不少。

至於明年又是什麼的光景？筆者相信會是「漸進式」復蘇，雖然明年特朗普將就任美國總統，中美兩國之間的問題，又出現更多變數，但筆者認為，香港的樓市絕對能夠站穩。原因是香港有多項利好因素，足以令地產市場重展活力。其一就是源源不絕來港的人才，帶來大量的住屋需求，無論是租也好，買也好，都是剛性的需求，推動樓市交投。此外，減息期啟動亦有助市場復蘇，減息可紓緩生活及成本壓力，對消費市場亦有正面作用。而近日中央恢復深圳一簽多行，對香港經濟更是一大利好因素，將為旅遊、零售及商務等產生很大變化，更會直接提升香港的零售及餐飲消費。另一方面，中小型物業租金仍持續攀升，租金回報率升至3.5厘至4厘左右水平，未來將會釋放大量定期存款，轉投入房地產市場。

雖然短期樓市仍受制於庫存太多的問題，但當市場庫存消化到一定程度時，發展商推售新盤的價格亦會穩定下來，所以筆者相信，大家絕對可以在明年的樓市中，看到一番新景象。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]