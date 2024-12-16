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布少明：大手客「掃貨」 後市添動力

標籤：布少明

【明報專訊】日前「居屋2024」攪珠，根據房委會公布資料顯示，今次出售居屋單位約7100多伙，收到約10.6萬份申請，超購約14倍，遠不及最高峰時超購20多倍近30倍。有坊間聲音指出，今次認購反應與以往「爭崩頭」的情况不可同日而語。到底本港樓市剛需是否真的「不復當年勇」？

筆者覺得，若單以居屋申請超購的情况去分析樓市剛需，未免有點以偏概全。首先，居屋在出售條款上有限制，業主於買賣或換樓時的靈活性不如私樓。再者，過去數年本港樓價由高位下跌，目前私樓市場與居屋的價格差距已拉近，令市場趨於觀望，變相冷卻準買家「入票」氣氛。

自從政府「全撤辣」後，投資者購入多於1個單位毋須額外成本，所以無論收租客、投資者或大手客均有所增加。隨着政府於「搶人才」計劃的力度將有增無減，相信將會未來勢必有愈來愈多內地高才專才到港發展，進一步成為樓市主力。

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，11月內地買家（以買家姓名英文拼音辨別）於香港樓市一二手住宅註冊量共錄1597宗，按月升約51.8%，連升兩個月，並創7個月新高，充分反映內地買家對於買入本港物業的剛需，相信此比例未來將進一步提高。

踏入12月，本港樓市整體成交量正緩速前進，一方面由於聖誕節長假期將至，另一方面因新盤放慢推售，同時市場觀望本月聯儲局的減息取態，因此交投氣氛冷卻。個人相信，一旦發展商將重新加快推盤步伐，甚至推出一些震撼市場的矚目大盤，配合一眾利好因素進一步發酵，屆時樓市剛需將加快「回歸」，惠及樓市交投以致樓價雙雙重拾升軌。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]