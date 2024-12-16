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王品弟：樓市吹暖風 入市動力增

標籤：王品弟

【明報專訊】回顧2024年，香港樓市表現蓬勃發展，並呈增長勢頭。自年初《財政預算案》宣布全面「撤辣」，以及《施政報告》進一步放寬物業按揭成數上限及容許投資移民購入豪宅物業後，市場迎來了一波又一波的利好消息。

據土地註冊處最新資料顯示，11月住宅物業（包括一手私宅、二手私宅及二手公營房屋）錄6587宗註冊，按月增約32.6%，連升兩個月，創7個月新高。

以金額劃分11月住宅物業註冊量按月表現，當中500萬元或以下住宅物業錄2602宗註冊，按月增約9.7%；逾500萬至1000萬元住宅物業錄2656宗註冊，按月增約42.9%；逾1000萬元住宅物業錄1329宗註冊，按月增約80.8%，料2024年全年一手成交量可挑戰1.6萬宗水平，按年增逾五成，亦創2021年後的3年新高。

至於二手方面，11月二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）錄4090宗註冊，按月增約22.1%；逾500萬至1000萬元二手住宅錄1447宗註冊，按月宗約40.1%，表現勝大市。

因此，逾500萬至1000萬元二手住宅註冊量佔整體二手住宅註冊量比率，由10月約30.8%，增至11月約35.4%，創7個月新高。料二手成交量預料可達4萬宗，較去年升逾一成，同創3年新高。

隨着美國減息效應帶動，置業入市成本下降，這將持續推動樓市交投，為市場帶來更多活力。

事實上，住宅交投由去年低位回升，正吹暖風，雖然全年樓價料錄得跌幅，但年底樓價已呈止跌靠穩局面，料2025年樓市表現向好，價量有望錄得升幅。

香港置業研究部董事

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[王品弟]