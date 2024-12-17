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券商百倍孖展 FINI催生超購王 草姬超購料逾6100倍 業界籲檢討回撥保機構定價權

標籤：新股

【明報專訊】保健品生產商草姬集團（2593）昨（16日）截止認購，市傳公開發售部分超購逾6100倍，成為歷來超購倍數第二高的「超購王」。分析指，港交所（0388）新股結算平台FINI機制下，券商只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額，資金成本較過去大減，以至富途、輝立及華盛等券商以高達50倍以至100倍槓桿孖展招徠客戶，令近期「超購王」屢現。

明報記者

有業界指出，在現行回撥機制下，機構投資者分貨不足，在新股定價過程中難以發揮應有影響力，新股掛牌後急升驟挫頻現，促檢討回撥機制，以維持機構及專業投資者的定價作用。港交所將於年內就新股定價機制諮詢市場。

綜合券商數據，草姬孖展認購額逾783億元，以公開發售部分集資1383萬元計，孖展超購逾5663倍。若計及現金認購部分，市傳草姬超購逾6100倍，已超越今年11月掛牌、超購近5677倍的晶科電子（2551），成為歷來第二大「超購王」，僅次於超購6288倍的毛記葵涌（1716）

部分高倍數超購新股急升驟挫

今年新股「超購王」屢現，根據統計，五大高倍數超購新股，公開發售超購近1000倍至逾5000倍，除草姬及晶科外，還包括優博控股（8259）、元續科技（8637）及卡羅特（2549）。晶科、卡羅特上市後表現先急升後下跌，首日分別急升47%及58%，但一個月累計就分別跌33%及18%；但元續科技先急跌後回升（見表）。

分析認為，超購頻現與現時孖展借貸儼如「篤手指」有關。以往券商要為每名客戶的孖展借貸預留金額，故常有「借爆孖展」的情况出現。但自去年FINI機制推出下，券商只須按規定預留公開招股中可獲配發最高股數的金額，以草姬公開發售佔全球發售一成，涉資不足1400萬元，即使按回撥增至五成計，按規定券商亦只需預留約7000萬元資金，因此可承接大量孖展。由於沒有額外成本，亦令部分券商孖展借貸做到99%、98%，即借100萬元，按金只需1萬元、2萬元。

富途在早前已推出新股認購免融資利息及免認購手續費外，上周公布就草姬向客戶開放100倍槓桿，針對私享客戶更開放200倍槓桿。

近期熱門新股 機構投資者獲小量股份

根據現行回撥機制，新股公開發售部分超購100倍或以上，最多回撥五成；加上部分新股設有基石投資者，令近期熱門新股，國際配售部分的機構投資者只餘少量數份供認購。以毛戈平（1318）和卡羅特為例，最高回撥加上有約四成新股是售予基石投資者，機構投資者只有約一成。有業界指機構投資者分貨不足，影響新股定價機制效力，新股掛牌後急升驟挫頻現。

有投行界人士稱，回撥機制原意是令熱門新股，散戶分貨增多，但不是想令股價波動及市場投機。現時集資規模較小的新股，在回撥比例下，有大量散戶，上市後股價較不穩定。從市場健康發展角度，港交所可考慮檢討不同集資規模的新股回撥比例，即集資規模較細，回撥比例可縮減。這無疑會令機制更複雜，但現時市場已較專業，相信可應付。

[新股]