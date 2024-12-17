上周獲中證監批准 古茗再申港上市

今年首9月純利升11%

古茗主要銷售果茶、奶茶及咖啡三類飲品，根據初步招股文件，集團今年首9個月收入錄得64.4億元（人民幣，下同），按年上升15.6%；純利亦升11%至11億元。古茗於2010年成立於浙江省大溪鎮，截至今年9月底品牌共有9778間門店，門店主要通過加盟模式運營；期內GMV為166億元，按年增加20.4%。

集團早於今年1月曾在港遞表，不過相關申請已失效，古茗上周終獲中證監批出境外上市的備案通知書，擬發行不超過4.41億股境外上市普通股。集團計劃集資所得資金將用於擴充信息技術團隊、提升業務管理和門店運營數碼化；加強供應鏈能力等。

積木玩具布魯可通過上市聆訊

此外，積木玩具公司布魯可在周日（15日）上載通過上市聆訊招股文件，彭博報道，公司昨起評估投資者對其IPO興趣。高盛、華泰為聯席保薦人。

布魯可已兩度提交上市申請，根據申請文件，集團主要產品為拼搭角色類玩具、積木玩具，並有兩個自有IP及超過30個知名IP授權，例如變形金剛、火影忍者、名偵探柯南和新世紀福音戰士等。集團產品定價介乎19.9元至399元。

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