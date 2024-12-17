內地上月零售固投同遜預期

高盛：「雙11」提早開始有關

11月份內地零售銷售按年增速較10月減慢1.8個百分點。按商品種類計，化妝品銷售額按年跌26.4%；通訊器材類及石油及製品類銷售額，分別按年跌7.7%及7.1%。

高盛發報告指出，11月內地零售總額按年增速放緩，與今年「雙11」購物節提早開始有關，令11月線上商品銷售增速放慢。報告續指化妝品、服飾、辦公用品和通訊設備銷售額轉跌，分別由10月份的按年升40.1%、8%、18%及14.4%，變成11月按年跌26.4%、4.5、5.9%及7.7%。

首11月固投額按年升3.3%

固投及工業生產方面，首11月全國固定資產投資額按年升3.3%，較10月增速放緩0.1個百分點；11月工業增加值按年升5.4%符預期，首11月全國房地產開發投資按年跌10.4%。高盛報告指工業增加值按年升幅增速加快，主要受惠於由汽車和化學原料及化學製品製造業帶動，當中由10月汽車產量按年升4.8%飈升至11月的15.2%。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，11月房地產開發投資額按年跌10.4%，新建商品住宅均價及二手住宅均價，分別按月跌0.2%及0.35%，影響內地居民消費力。

澳新：內地樓價跌 影響居民消費力

美國聯儲局將於香港時間本周四凌晨公布議息結果，內地將於翌日早上公布貸款市場報價利率（LPR），市場關注中央近期積極表示實行適度寬鬆貨幣政策，人行是否會於本月減息。

楊宇霆表示，內地中期借貸便利（MLF）及LPR兩者通常同步調整，惟MLF公布日期由每月15日推遲至24日，因此難以估算本周五內地是否會減息。但減息勢在必行，而減息空間不大。

楊宇霆續稱，考慮中國及美國減息與否，應從中國國債孳息率去考量，如現時中國10年期國債孳息率約為1.75厘，而美國同期孳息率由9月中的3.6厘升至目前4.38厘左右，從此層面考慮中美息差則於近期有所擴闊，認為未來主要依靠美國減息將其息差收窄。