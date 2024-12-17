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戶戶送推「戶戶商店」零售外送服務

【明報專訊】外送平台戶戶送宣布推出全新「戶戶商店」零售外送服務，可選購的商品種類包括嬰兒用品、寵物用品、玩具、藥物及營養補健品等，提供超過10,000種商品，主要合作伙伴包括屈臣氏、LEGO、Qpet、SLOWOOD、荷花等。

逾萬商品 平均可30至45分鐘送達

戶戶送香港區生活百貨及零售業務總監簡俊琪指出，服務平均可在30至45分鐘送達商品，冀在競爭激烈的即時配送市場提供差異化服務，生活百貨在2022年推出後反應良好，相信食物、生活百貨及零售外送三方面服務可帶來協同效應，提高服務效率。

他表示，戶戶商店已試行數個月，至今反應亦非常好，明年希望加入更多品牌，以及擴大服務覆蓋地域、類別，例如家居廚房、派對用品等。他續稱，現時服務覆蓋地域視乎品牌實體店位置，例如屈臣氏的店舖網絡覆蓋範圍較廣闊；LEGO最接近中環的分店位於銅鑼灣，平台亦為品牌提供延伸外送服務，令運送範圍可觸及中環，較親身購物更加方便。平台推出服務前已作市場調查，認為用戶對零售即時配送有一定需求，傳統電商服務或需兩日後才送到，零售即時配送就可滿足用戶最後一刻的需求。

「送禮」功能 收件人隨時查看進度

平台同時推出「送禮」功能，用戶在平台購物時標示為「禮物」，收件人可收到一個訂單追蹤連結，隨時查看送遞進度。此外，戶戶送以機器學習（machine-learning-based）驅動的搜尋與探索功能，可為用戶就節慶場景提供精選禮物推介。

簡俊琪指出，戶戶商店當中，現時藥物及鮮花等品類較受客戶歡迎，用戶亦一直在平台搜索相關產品，反映相關類別有很大需求。他又稱，戶戶商店與戶戶超市的應用場景不一樣，超市大多以食品為主，而戶戶商店一般因應商品類別人均訂單價格亦不一，例如藥物的單價較低、消費頻次較高；鮮花多為特殊日子才預訂，單數較高，未有透露服務平均消費數據。他強調，平台去年調查顯示約七成客戶將維持或增加於該平台上的消費，對本港市場仍充滿信心。