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聯儲線人：本周或暗示放慢減息 周四料仍減0.25厘 惟修訂點陣圖

【明報專訊】美聯儲將於香港時間周四凌晨公布議息結果，市場預期美聯儲屆時仍將減息0.25厘，連續第3次會議宣布減息。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，美聯儲主席鮑威爾正努力平衡減息過多，又或減息不夠的風險。他指出，美聯儲當前的選項之一，是本周繼續減息，但美聯儲官員可能會修訂點陣圖，向市場强烈暗示此後將放慢減息步伐，部分官員甚至準備好停止減息。

美聯儲9月公布的點陣圖預示，12月仍要再減息一次，將聯邦基金利率下調至介乎4.25至4.5厘，而明年底前的聯邦基金利率，將降至介乎3.25至3.5厘，意味今年12月減息後，明年仍將減息4次。不過Timiraos預告，本周公布的點陣圖，有可能大幅下調減息預期。

美服務業擴張逾3年最勁

昨公布的美國12月服務業PMI初值出乎意料升至58.5，分析師原預期回落至55.7，活動擴張幅度是2021年10月以來最高，而服務業新訂單指數亦升至2022年3月以來最高水平。儘管美國12月製造業PMI初值進一步下滑至48.3，連續第6個月處於活動收縮狀態，不過受服務業活動擴張推動，美國12月綜合PMI初值升至56.6，是2022年3月以來最高水平。美股三大指數早段微升。

美聯儲9月大刀闊斧減息半厘，開啟了寬鬆政策周期後，如今面臨新的轉折點。迹象顯示，美國經濟仍具有韌性，就業市場的波動有所緩和，而通脹升幅較9月時高，一些美聯儲官員對繼續減息抱有疑慮，而此前兩次支持減息的官員，亦對減息的信心減弱。鮑威爾前高級顧問Jon Faust指出，美聯儲當前處於十字路口，「無論選擇減息，又或利率按兵不動，都是合理的」，美聯儲官員對聯邦基金利率路徑的看法，可能比12月會議減息與否更為重要。

聯邦基金利率影響社會借貸成本，包括按揭貸款、信用卡和汽車貸款等利率，但貨幣政策所帶來的影響有一定的滯後性，意味美聯儲可能在一段時間後，才能確認利率水平過高還是過低。Timiraos稱，一些「鷹派」官員表示，將反對本周減息，恐通脹持續高於2%目標水平將損害美聯儲的信譽。即使他們也認為，未來通脹升幅將逐漸回落至目標水平，但由於候任總統特朗普承諾將加徵關稅、驅逐非法勞工，恐將逆轉物價回落的趨勢。

波士頓聯儲銀行前行長羅森格倫（Eric Rosengren）表示：「如果我現在是美聯儲的投票委員，我會反對減息。」

聯儲官員警告勿減息太多

市場對美股及比特幣等資產的樂觀情緒，也可能為居民及企業開支提供動力，恐令通脹進一步鞏固。美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）本月表示，考慮到近期的經濟狀况，「很難認為目前的利率水平具限制性」。後年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）警告，不要減息太多，並誤以為「正常」的利率水平將要低得多。

與此同時，相對鴿派的美聯儲官員，包括鮑威爾等認為，考慮到美聯儲過去兩年大幅加息，相信目前未有減息太多的風險。鮑威爾上月表示，需要在「走得太遠」和「走得不夠遠」之間取得平衡，看來「我們正處於適當水平」。Timiraso指出，由於通脹回落後又再回升，利率路徑不斷修訂，鮑威爾要爭取委員達成共識，有時會有一定難度。

（華爾街日報）

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