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比特幣再創新高 升穿10.6萬美元

【明報專訊】受美國候任總統特朗普的利好數碼資產政策推動，比特幣周一升穿10.6萬美元，刷新歷史高位。比特幣在本月初才首次突破10萬美元大關，本月以來升近8%。自11月5日特朗普當選美國總統以來，比特幣累計升五成。截至周日，比特幣已連升7周，創2021年以來最長升浪。比特幣概念股、全球持有最多比特幣的上市企業微策略（MicroStrategy）（美：MSTR）將被納入納斯達克100指數也提振了市場對比特幣的投資情緒。該股昨早段升逾4%。

微策略將入納指100 早段升4%

微策略與大數據分析公司Palantir（美：PLTR），以及電擊槍生產商AXON Enterprise（美：AXON）將被納入納斯達克100指數成分股，並於12月23日開市前生效。至於生物科技公司Illumina（美：ILMN）、超微電腦（美：SMCI）及莫德納（美：MRNA），將從納指達克100指數移除。Arbelos Markets交易總監Sean McNulty表示，微策略登陸納斯達克100指數意味指數基金可能會買入該股，這將有助於該公司籌集更多資金，購買更多比特幣。

投資比特幣美ETF吸資952億

加密平台August聯合創辦人Aya Kantorovich稱，很多投資者期望特朗普政府採取對加密資產利好的政策，這種樂觀心理反映於投資數碼資產的ETF需求。自11月5日特朗普當選以來，直接投資比特幣的美國ETF錄得122億美元（952億港元）淨流入，市值僅次於比特幣的以太幣（Ether）同期亦吸引到28億美元淨流入。

不過IG分析師Tony Sycamore表示，近期比特幣升勢放緩，可能預示回調即將出現。

（綜合報道）

[國際金融]