FT：美外國投資委會對日鐵購美鋼分歧

交易被拜登否決概率增

據稱反對意見主要來自美國貿易代表戴琪。倘CFIUS一直意見分歧，屆時將由拜登作最終決定。拜登與候任總統特朗普均已表明反對這宗收購。

評級機構穆迪上周五將法國的信用評級，由Aa2下調至Aa3，前景展望為穩定，與標準普爾及惠譽的評級一致。此次降級，不在穆迪對法國的定期審查計劃以內，為總統馬克龍任命的新任總理貝魯（Francois Bayrou）的控制財政計劃增添壓力。法國CAC指數午夜前跌0.6%。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）昨要求國會通過對其不信任動議，以確保提前舉行全國大選。此前德國自由民主黨因拒絕提高政府債務，宣布退出與社民黨及綠黨組成的聯合政府，令朔爾茨領導的執政聯盟失去在國會的多數議席地位。德國DAX指數午夜前跌0.3%。

（綜合報道）

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