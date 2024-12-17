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FT：美外國投資委會對日鐵購美鋼分歧

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，美國財政部已向日本製鐵（Nippon Steel）（日：5401）透露，其轄下的外國投資委員會（CFIUS）對日本製鐵收購美國鋼鐵（U.S. Steel）（美：X）的150億美元交易，未能在如何減輕國家安全風險方面達成共識，恐難以在審查最後期限12月23日之前向總統拜登提交報告，預示這項交易被拜登否決的概率增加。

交易被拜登否決概率增

據稱反對意見主要來自美國貿易代表戴琪。倘CFIUS一直意見分歧，屆時將由拜登作最終決定。拜登與候任總統特朗普均已表明反對這宗收購。

評級機構穆迪上周五將法國的信用評級，由Aa2下調至Aa3，前景展望為穩定，與標準普爾及惠譽的評級一致。此次降級，不在穆迪對法國的定期審查計劃以內，為總統馬克龍任命的新任總理貝魯（Francois Bayrou）的控制財政計劃增添壓力。法國CAC指數午夜前跌0.6%。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）昨要求國會通過對其不信任動議，以確保提前舉行全國大選。此前德國自由民主黨因拒絕提高政府債務，宣布退出與社民黨及綠黨組成的聯合政府，令朔爾茨領導的執政聯盟失去在國會的多數議席地位。德國DAX指數午夜前跌0.3%。

（綜合報道）

[國際金融]