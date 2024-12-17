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梁天卓：AI助教利弊並存

【明報專訊】最近，人工智能（AI）在教育界掀起熱潮，像Khan Academy推出的AI教學助手Khanmigo ，令不少人問：AI是否要取代老師還是變成老師的好幫手？

以美國霍巴特高中為例，學生在化學課使用Khanmigo時，不僅能快速獲得答案，AI還會啟發學生思考更廣泛的應用場景。比如，當學生問：「什麼是酸？」Khanmigo除了解釋基本概念，還提示學生觀察廚房中的檸檬和醋，把理論帶到生活中。這種教學方式似乎能讓學習更靈活、更貼近現實。

把理論帶到生活 學習更靈活

此外，Khanmigo具備輔助寫作和批改作業的能力，對於那些需要更多支持的學生來說無疑是大助力。它像一名隨時在線的耐心家教，給學生提供額外的學習資源。不過，這也引發了一些擔憂：學生是否會因此依賴AI，減少自主思考的動力？

還有的是，AI會不會搶走老師的工作？ 其實，AI的角色，更像「助手」而非「接班人」。AI可以幫助老師節省備課以及批改作業的時間，讓他們更專注於學生的情感支持和課堂互動。畢竟，AI再聰明，也不會有老師那種「洞察學生小心思」的能力。

當然，AI在教育中的應用還面臨不少挑戰。例如，算法可能會存在偏見，數據隱私又如何保障？如果這些問題處理不好，反而會削弱學生的學習體驗。因此，讓AI真正成為教育的「神助攻」，需要設計者和教育者共同努力，確保它符合倫理標準，並以人類的智慧來監督和調整。

AI有機會徹底改變教育的樣貌。不僅能針對每位學生量身打造學習計劃，還可以分析學習數據，幫助教師發現問題，改進教學方法。

對於高年級學生，AI還能模擬真實職場場景，讓他們提前體驗工作挑戰。但要讓這些美好的願景成真，教育系統需要作出相應調整，例如培訓教師使用AI工具，設計更靈活的課程，並制定相應政策。

維克森林大學經濟系副教授

http://facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]