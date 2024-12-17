黃雯怡：中聯通可追落後 上望7.3元

近期在北京亦莊經濟技術開發區，中國聯通（0762）與華為攜手打造內地首個5G-A車聯網端到端全要素創新基地。此次合作圍繞5G-A車聯網新特性、AI感知、車規級Redcap終端等前沿技術，雙方展開深入合作與技術驗證，共同孵化一系列以超視距場景為核心的智能駕駛和智慧泊車應用。消息進一步反映雲服務和人工智能服務為中資電訊商收入帶來持續推動力。

中國聯通此前公布，第三季度實現營業收入為927.82億元（人民幣，下同），同比增長3.3%；歸屬上市公司股東的淨利潤為22.99億元，同比增長7.7%。首3個季度純利增長則為10.3%，亦符合全年雙位數增長的指引。EBITDA穩健增長，達到804.0億元，按年增長2.0%。

截至2024年10月，中國聯通「大聯接」用戶累計到達數11.18億戶，其中5G套餐用戶累計到達數為2.88億戶，物聯網終端連接累計到達數為6.05億戶。

中國聯通當前估值吸引，市盈率約10倍，股息率達6厘，有中特估概念，相對其他大型國企電訊公司有追落後空間，上望7.3港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]