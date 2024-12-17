薛偉傑：中國晶片出口破萬億 仍未扭轉整體格局形勢

今年金額兌美元 略高於2021及22年

根據內媒引述國家海關總署的中國貨物貿易進出口數據，今年1至11月，中國內地出口晶片金額達1.03萬億元，按年增長20.3%。這也是中國單年出口晶片金額首次突破1萬億元。若按比例來估計，中國今年全年的出口晶片金額超過1.1萬億元，應該沒有問題，甚至可以達到大約1.12萬億元。

不過，內地進出口數據有時以人民幣發表，有時以美元發表；加上近4年人民幣兌美元匯率起落較大，當人民幣最強時，1美元兌大約6.31元人民幣；但當人民幣最弱時，1美元兌超過7.31元人民幣。這些都會增加解讀數據的困難，尤其是只看單一年的數據。

根據網上找到的中國在2014年至2023年間進出口晶片數據，以美元計，中國不論是出口晶片金額或進口晶片金額，都在2021年和2022年這兩年間達到最高峰。2023年出口晶片金額和進口晶片金額，都比2022年顯著回落超過10%（這相信主要和環球經濟因素有關）。其中，中國在2021年出口晶片金額為1538億美元，進口晶片金額為4326億美元；2022年出口晶片金額為1539億美元，進口晶片金額為4156億美元。

換句話說，若以近日的匯率，改用美元計算，中國今年全年出口晶片金額預料達到約1.12萬億元，其實只是大約回復到2021年和2022年的水平，或者略高一點，未有大破紀錄。

進口晶片金額仍高出口金額2.4倍

更重要的是，中國的進口晶片金額，仍然是出口晶片金額的2倍多。根據海關總署數據，今年1至11月，中國內地進口晶片金額為2.48萬億元，按年增長11.9%。這大約是同一時期出口晶片金額的2.41倍。當然，從進口晶片金額和出口晶片金額對比的倍數來說，中國近幾年在晶片國產化方面，確實是取得了一定的進展。

例如，在2018年，中國進口晶片金額是出口晶片金額的3.69倍。2019年顯著降至3.01倍，2020年為2.99倍。2021年再降至2.81倍，2022年為2.70倍，2023年為2.57倍。不過，在2019年之後，這個比例下降得相當緩慢，相信是因為受制於美國對中國的半導體技術出口管制。

若以中國晶圓產能佔全球晶圓產能百分比來看，中國大力追趕，可能會較明顯。國際半導體產業協會（SEMI）今年中發表的全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）估計，今年全球晶圓廠總產能將會增長6%；2025年再增長7%，屆時將達到每月3370萬片8吋晶圓當量的歷史新高。其中，預料中國內地將會繼續維持每年雙位數字的產能增長，今年產能將會增長15%，達到每月885萬片8吋晶圓當量；2025年再增長14%，達到每月1010萬片8吋晶圓約當量，佔全球總產能的29.97%，非常接近30%。

半導體市場研究機構Knometa Research發表的半導體產能報告則預測，今年全球晶圓廠總產能的增長率為4.5%，2025年和2026年的增長率將分別提高至8.2%和8.9%。其中，中國內地的晶圓產能在2025年會達到全球的20.1%，2026年再提高至22.3%。

不過，筆者也必須指出一個隱憂。根據半導體業內人士的解讀，美國對中國最新一輪半導體技術管制，已經由原先18納米或以下製程的半導體製造設備，擴大到45納米或以下製程的半導體製造設備。而且，美國完全禁止外國半導體製造設備廠商對中國以往購入的45納米或以下製程的半導體製造設備提供技術支援。

行內人指出，ASML光刻機除在維修和更換零件時需要原廠的技術人員負責之外，它們每隔幾個月便需要由原廠的技術人員來進行一次「光路修正」。否則，會出現光路偏離，令生產良率愈來愈低。內地企業是否有能力接手這些工作，難免令人擔憂。

明報記者 薛偉傑

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