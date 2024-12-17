moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

楊智佳：中國鐵塔近期再起動 可上試1.3元

【明報專訊】中國經濟數據連番令市場失望，拖累港股持續下滑，恒指昨日下跌175點，收報19,795點，主板成交降至1341億元。市場對於內地經濟信心下降，形成港股價量齊跌，風險胃納下降，亦令行業的強弱趨勢出現改變。

港股風險胃納降 行業強弱趨勢變

《明報》港股數據庫涵蓋股份當中，上升與下跌股份分別為32.18%及67.53%；陽燭比例31.2%，陰燭比例68.51%。升跌股份大概1比2，市况偏弱，但非一面倒下跌。

偏弱的行業，依然是受到中國貨幣供應M2增速放緩影響較大的股份，包括金屬及礦石（跌2.39%）、內房及物管（跌2.53%）、中資金融（跌0.68%），這些行業弱勢形成，暫未見扭轉劣勢的情况。逆市上升的仍是周期性防守力強的行業，公用事業（升0.29%）、電訊（升0.59%）、燃氣供應（升0.14%）。

30個港股數據庫涵蓋的行業當中，昨上升股份比例達到50%或以上，包括中資電力（67%）、公用事業（71%）、公路鐵路（75%）、房託基金（63%）、原材料（55%）、電訊（50%）、燃氣供應（57%）、環保及新能源（70%），投資者除了偏好防守性股份，較大受惠財政政策的行業，是短期命中率相對高的行業。

三大電訊股中線為港股「穩膽」

下一個影響資金輪動的消息，就是周三晚美國聯儲局議息，目前利率期貨顯示，市場預期12月有97%機會減息0.25厘，明年1月則按兵不動，81%機會12月減息而明年1月按兵不動。而聯儲局方面很大機會順應市場，表達出貨幣政策於明年1月進入觀察階段。換言之，難有觸發美元以至人民幣滙價大幅波動的因素，因此，內房金融表現偏弱、電訊偏強的情况，於年底前估計難有大改變。

三大電訊股中移動（0941）、中國聯通（0762）及中國電信（0728）升幅介乎1.1%至2.7%，中線持有是港股市場的「穩膽」。

鐵塔反覆向上機會大

此外，中國鐵塔（0788）長期走勢正逐步好轉。以周線圖觀察，2021年至今形成「大圓底」走勢，今年開始成交持續增加，9月明顯突破頸線水平，10月至11月回撤至1元水平，略高於頸線，可視為向上突破的後抽狀態。股價守住20周線，近期再度向上，後市上試1.3元難度不高，有條件進一步向上。不過，此股波幅甚低，即使上試1.3元亦需要一點耐性。以其防守性偏高性質，加上股息率4.9厘，股息回報有吸引力。

鐵塔今年首3季收入按年升3.3%，塔類業務非常穩定，收入由跌轉升僅1%，較具增長速度的智聯業務佔整體收入接近一成，涉及數據採集、政企通訊網等業務，今年收入增長17.5%。

鐵塔11月公布了股份十合一計劃，久沉的股份出現股權動作，亦是有利股價之舉動，股價反覆向上機會大。

[楊智佳 數據尋寶]