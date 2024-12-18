余偉文：與內地研優化「跨境理財通」

指內地會推進銀行業等對外開放

是次本港金融業界與人民銀行、外管局、中證監、金融監管總局，和發改委等不同部委會面，雙方就內地及香港金融情况作交流。余偉文稱，當中內地部委有強調粵港澳大灣區為國家重大發展策略，當中「跨境理財通」帶來許多商機。

余偉文亦提到，有見面的部委強調，內地會進一步推進銀行業、資本市場的改革及對外開放，於此過程當中，本港會繼續發揮重要作用，利用好香港國際化資本市場平台，更好地支持內地優質企業來港上市發債融資，並以香港作為國際業務起點及據點，通過擴展互聯互通，引進國際資本，為內地提供更加多海外投資機會。

銀公主席：市場對跨境理財需求殷切

同行的銀行公會主席林慧虹表示，代表團有向部委表示，國際機構投資者重視互聯互通機制，並期待內地資本市場更多開放政策及新產品落地。

另她提到，截至10月，參與跨境理財通的個人投資者超過12萬，可見市場對跨境理財需求殷切，而銀行業界亦期盼未來透過快速支付進一步便利兩地居民使用跨境支付。

余偉文又稱，金管局一直有與人行及外管局討論如何增加人民幣於國際間的使用。他認為人民幣國際化發展取決於政策或頂層設計上，包括如何增加人民幣流動資金，讓市場可以更容易及更便宜地換取人民幣。另余提到除點心債外，亦包括其他人民幣股票何時落地，及相關風險管理配套是否到位等亦重要。