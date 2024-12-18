恒指跌95點 大市成交逾一周低

港股連跌3日 北水淨流入80億

恒指低開117點，早段反覆向下，曾跌174點，低見19,620點。午後人民銀行公布中美金融工作組於本月15至16日在南京舉行會議，就經濟金融形勢與貨幣政策等溝通，港股最多升135點，高見19,930點，收市報19,700點，是12月5日後收市新低；港股連跌3日，累挫696點。國指及科指亦連跌3日，昨分別跌0.4%及0.6%。

大市成交連續兩日縮減，昨較上日再減少1.5%至1319億元，是12月5日後最少。北水就轉淨流入79.7億元，北水淨買入最多是中移動（0941），金額近8億元。

中美金融工作組會議後，國家金融監督管理總局與美國聯邦保險辦公室簽署修訂後的關於加強雙方保險業交流合作的諒解備忘錄，中國人壽（2628）、 平保（2318）、海通證券（6837）及中信証券（6030）午後曾升0.8%至1.6%，惟升勢曇花一現，收市均跌不足1%。

聯通中海油中交建升逾1%

國資委印發加強央企市值管理意見稿，「中特估」續向好，聯通（0762） 、中海油（0883）、中交建（1800）升逾1%。金融股個別發展，匯控（0005）創6年半高，以全日最高位收市，升0.3%；友邦（1299）再現近3個月低，收跌0.7%。

分析：恒指萬九點有支持

獨立股評人熊麗萍表示，市場靜待本周多國央行，包括美、日及英等議息，亦注視內地本周LPR（貸款市場報價利率）動向，市場觀望氣氛濃厚。她認為美聯儲局本周很大機會減息0.25厘，反而關注候任總統特朗普上場後，聯儲局立場會否轉「鷹」，故會後聲明很關鍵。現時港股上落市格局，市場既不追貨，但又不敢看得太淡，憂有政策出台時被「挾倉」，預期恒指萬九點有支持。