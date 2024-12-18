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健康之路招股 每手4444元入場

標籤：新股

【明報專訊】年底多家公司紛紛來港上市。內地數字健康醫療服務平台健康之路（2587）今日起至23日招股，發行2500萬股股份，其中10%在本港公開發售。招股價7.8元至8.8元，集資最多2.2億元，所得款項淨額約60.5%將用於發展健康醫療服務、企業服務及數字營銷服務。每手500股，入場費4444.38元（見表）。預期12月30日主板掛牌，建銀國際為獨家保薦人。

上市後 百度持股12.1%

值得一提的是，健康之路與百度（9888）關係密切。公司主席、執行董事及行政總裁張萬能昨來港舉行記者會表示，2015年，健康之路取得百度旗下百度香港6000萬美元的A輪投資。公司成功上市後，百度將作為第二大股東，持有12.1%股份。張續稱，公司與百度AI團隊保持緊密合作，日常經營亦會優先採用百度旗下文心一言作為基座大模型。

張萬能表示，目前互聯網醫療行業業務覆蓋範疇廣泛。公司專注線下醫療服務佈局，並與京東健康（6618）、平安好醫生（1833）等友商分別在不同業務領域具有優勢，因此競爭並不激烈。業績方面，健康之路今年上半年錄得經調整淨利潤1480萬元人民幣，收入按年增長14.5%至6.11億元人民幣。

另外，內地智能駕駛和智能座艙解決方案供應商佑駕創新（2431）昨日（17日）起至20日招股，擬發行3919萬股H股，一成在港公開發售，招股價17元至20.2元，集資最多7.9億元。每手200股，入場費4080.75元，預計12月27日掛牌（見表）。聯席保薦人為中信証券（6030）、中金（3908）

今年上半年，佑駕創新收入2.4億元人民幣，按年增長44.5%，期內虧損1.1億元人民幣，按年減少14.1%。截至昨晚，公司公開發售部分暫時獲超購0.66倍。

明報記者 邱潤青

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