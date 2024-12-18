路透：內地領導層同意明年赤字率4%

報道亦引述分析師意見指出，中國明年很大機會將過度依賴財政刺激措施，但同時有可能利用其他金融手段去減輕美國加關稅的影響。早前路透社引述消息報道，內地或考慮允許人民幣明年貶值，以減輕其關稅影響。報道續提到，閉門的中央經濟工作會議總結中亦提到，明年需維持穩定經濟增長、提高赤字率及發更多債，惟沒提到實際數字。

財政刺激措施以特別國債推出

報道提到，由於房地產問題、地方政府債務高企及內需疲弱，中國出口板塊為內地為數不多的亮點，但亦將面臨美國總統當選人特朗普，實行其競選時許下的對中國商品徵收最多六成的關稅承諾的威脅拖累。有分析師認為，關稅會進一步加劇內地工業產能過剩及通縮的壓力。

報道續指出，內地過去近14年間一直遵行「穩健」的貨幣政策，但於12月舉行的中央政治局會議及中央經濟工作會議中，均提到需於貨幣政策中屢行「適度寬鬆」，並實施「更加積極」的財政政策，增加市場對於減息及對內地提供更多資金流動性的憧憬。