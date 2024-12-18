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信諾環球：Meta數碼工具省線上營銷成本

【明報專訊】Meta（美：META）近年加入不少人工智能（AI）驅動的營銷工具，協助客戶提升線上營銷表現。信諾環球首席客戶總監湯力恒受訪時指出，數碼廣告營銷已佔公司整體營銷開支逾半，自去年3月起使用Meta的進階高效速成購物宣傳活動（ASC、Advantage+ Shopping Campaigns）營銷工具，與一般網絡轉化相比，CPL（Cost Per Lead、每潛在顧客成本）可節省一半以上，未來亦會積極探索應用AI提高廣告效率。

他指出，信諾環球主要業務為個人及團體醫療保險，數碼營銷可幫助公司提升市場認知、發掘潛在客戶以及接觸現有客戶。他續稱，通過Meta旗下AI工具可更精準找出目標客戶群，提高成本效益，例如近日推出一系列的聖誕節廣告活動，使用ASC工具的廣告較一般廣告的點擊率大增3至4倍。

應用發訊廣告功能

增客戶接觸渠道

湯力恒又指出，Meta亦可提供數碼工具作即時分析，了解各廣告的表現，再靈活調整資源。他表示，信諾現時亦研究能否通過Meta的AI解決方案，令投入的資源可更有效率，今年第四季亦開始應用Meta旗下的「發訊廣告（Click to message）」功能，在電話營銷以外，提供一個新渠道方便客戶直接接觸信諾。

Meta大中華區行業總經理高駿傑指出，集團去年首先推出背景生成等一系列的生成式AI功能，亦繼續投資相關功能，包括影片擴展、圖片動畫等。單計今年8月，全球已有超過100萬名廣告客戶使用生成式AI工具，製作超過1500萬個廣告；亞太區累計亦已有30%最大型客戶曾使用背景生成功能。

展望明年數碼營銷趨勢，高駿傑表示，AI應用將是市場的大方向；Meta今年推出發訊廣告功能，用戶點擊發訊廣告後，系統會直接跳轉至與WhatsApp等通訊應用程式，直接與品牌對話，全球每周有逾10億人在Meta旗下平台使用商務訊息。他續稱，近月有更多大品牌採用該功能，相信明年將有更多品牌使用發訊廣告功能。