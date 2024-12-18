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TikTok CEO到佛州拜會 特朗普：或採「禁令」以外方法

【明報專訊】字節跳動旗下社交平台TikTok在美國「不賣就禁」法案將於下月生效，若明年1月19日前、即特朗普政府上台前夕，仍未找到美國買家，將被禁止在美國營運。CNN引述知情人士稱，近日四出奔走尋求解除禁令的TikTok行政總裁周受資，周一爭取到在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與候任總統特朗普會面。曾在第一任期試圖為TikTok頒布禁令的特朗普，憑藉TikTok在今次大選期間接觸年輕選民，稱可考慮撤回「不賣就禁」法案。當被記者問及是否會阻止TikTok禁令生效時，特朗普表示，自己對TikTok有特殊感情，將就禁令進行考慮。

消息人士向CNN稱，雖然周受資早在本月初已被看到出現於海湖莊園，爭取與特朗普見面的機會，但相信今次是特朗普於11月5日當選後，兩人首次會面，暫未知兩人的討論內容。在大選期間，特朗普曾表示，可能會挽救TikTok。

稱對TikTok有特殊感情

特朗普周一在當選後首次舉行的新聞發布會稱：「我心裏對TikTok有特殊感情，因為我的年輕選民票數領先了34個百分點，有人認為這歸功於TikTok。」不過根據塔夫茨大學（Tufts University）公民學習和參與訊息與研究中心（CIRCLE）的數據，在18至29歲的美國年輕選民當中，46%在大選投票支持特朗普，而其對手賀錦麗的年輕人選票佔52%。

特朗普稱，可能會對TikTok採取不同的方法，但沒有詳細說明具體細節。根據「不賣就禁」法案，總統可以把法案生效期押後一次。由於TikTok母企字節跳動有中資背景，美國國會於今年4月以國家安全為由，通過對TikTok「不賣就禁」法案，並由美國總統拜登簽署。不過美國政府並未有提供證據，證明中國政府利用TikTok竊取美國人資料，又或干預美國輿論，影響美國國家安全。

TikTok與字節跳動為此入稟美國的聯邦上訴法院，指該法案違反美國憲法第一修正案所賦予的言論自由，但被上訴法院的兩名共和黨法官及一名民主黨法官所組成的小組，於本月6日駁回TikTok的上訴。判詞指，「不賣就禁」法案是為了保護美國言論自由，免受外國敵對勢力干預。

TikTok敗訴後，於12月9日再向上訴法院提出緊急阻止禁令生效的請求，但在12月13日被駁回。TikTok與字節跳動因此於本周一入稟美國最高法院，請求該法院在1月6日前，裁定是否暫緩執行禁令。該公司期望延遲禁令，讓最高法院法官有時間審查其對禁令的質疑，並預留空間讓新政府就禁令進行評估。

TikTok入稟最高法院 冀暫緩禁令

最高法院的9名法官，其中6名是由共和黨總統任命的保守派，當中3名由特朗普在上一任期任命。倘沒有司法介入，而TikTok過了1月19日的期限仍未出售，美國的應用程式商店將禁止用戶下載或更新TikTok，而甲骨文等網絡服務商也將被禁止支援該程式，否則將面臨巨額罰款。

TikTok的律師指出，該禁令「將在美國總統就職典禮前一天，關閉美國最受歡迎的言論平台之一」。根據TikTok提供的數據，其在美國市場有1.7億用戶。

特朗普的立場可能會影響該禁令的實施，因為司法部負責執行該禁令，而特朗普就任總統後，將對TikTok的資產剝離計劃擁有自由裁量權，例如總統可以判定TikTok的美國業務，與母企已充分切割，不會影響到數據安全。

字節跳動已表明，不會出售美國業務。中國政府亦反對強制出售，希望TikTok的算法和原始碼不受外國控制。

（綜合報道）

[國際金融]