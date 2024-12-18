楊智佳：港股弱勢 資金偏好防守股

根據《明報》港股數據庫，系統涵蓋的港股當中，昨日上升股份及下跌股份比例約為1比3，30個行業只有4個錄得正回報，昨日出手買入港股的命中率仍未改善。若然選擇周期股，投資者宜先忍手為妙，即使想撈底，分注操作比較合適。

投資周期股 宜先忍手

目前接近年底，港股弱勢與美股走勢背馳，可能屬於短期現象，至於港股長期有否利好的股權數據支持？根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），筆者觀察83隻恒指成分股，今年首5家券商以及首10家券商的總持倉水平，來看看投資者收集港股的情况。即使於今年下半年，港股一度急升、急回，惟藍籌股首十大、五大持倉券商的持股變化，比想像中小，投資者偏向以慢速收集港股，而大戶整體今年不是沽售港股，算是一項令人安慰的消息。正因為這樣，恒指年初至今仍錄得約15%的升幅。

藍籌股十大持倉變動小

83隻恒指成分股當中，大概佔四分之三的股份，十大持倉券商的股權變化比較小、或是很輕微的增加持股，仍未構成大戶收集、牛市正在形成的條件。

以2009年港股於金融海嘯後的CCASS狀况為例，當年很多人氣的中資股，於短短數個月內的十大券商持倉出現高單位數百分比的提升，大戶收集完成後，港股火速進入單邊升市。以目前狀况，經歷最近一年，大部分的藍籌股的十大券商持倉不變以至增加1至2個百分點，看來遠未形成完成收集的條件。

投資者的取態是，看到港股估值低廉，低位出現「護城河」，開始小量收集港股，而這些投資者亦正在觀察內地經濟變化、以及中央刺激政策，他們需要看到強而有力的長期利好因素正在出現，才會加注於港股市場。

大戶積極收集吉利小米舜宇等

值得留意的是，12月開始，有部分藍籌股出現十大券商持倉輕微減少的狀况，未知與近期中央經濟工作會議內容有否關係。要留意十大券商持倉持續減少的話，港股見底回升的進度將會延後。明年上半年，估計未是積極全面看好的時候。

整體大市未是時候單邊上升，不代表個股沒有留意價值，從CCASS觀察，藍籌股當中，大戶收集情况較為積極的，包括吉利汽車（0175）、比亞迪電子（0285）、長江基建（1038）、小米集團（1810）、舜宇光學（2382），十大券商持倉水平亦未受近期市况轉弱所影響，股價表現亦不俗，估計此5隻股份，稍後仍能承接近期趨勢，一段時間內繼續跑贏大市。

除此之外，同一行業之中，獲得十大券商增持的股份，走勢會跑贏同業股份，以公用股電能實業（0006）為例，股價跑贏中電（0002）及中華煤氣（0003），亦可從CCASS看得出，大戶收集電能更為積極。因此，讀者若有心儀的行業，亦可觀察CCASS狀况，從而幫助選出強勢股。

[楊智佳 數據尋寶]