活在灣區：聖誕節北上遊玩 留意商戶優惠慳更多

明報記者 劉敬華

北上消費首要面對交通開支，最近港鐵推出小童免費搭港鐵經羅湖或落馬洲站往來香港的優惠，優惠由即日起至2025年1月5日，惟要留意3至11歲小童要獲得此乘車優惠，需於乘車前憑有效小童八達通到港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機領取此優惠，由於此為單程優惠，即去程及回程的每次入閘前均要先領取優惠，方可免費乘搭港鐵，而已換領之優惠必須於同日領取後的下一車程使用（至當日行車服務完結為止），該車程必須為過境車程，乘搭了非過境車程或逾期仍未使用，優惠將被取消。

小童免費搭港鐵過境 需於服務站或換領機領取

至於內地乘車優惠，AlipayHK最近於手機應用程式推出內地公共交通八折券，推廣期由即日起至2025年1月5日，於手機應用程式領取折扣券後，於內地使用跨境乘車碼乘搭地鐵或巴士等公共交通工具，便可獲得折扣優惠。又如Trip.com的高鐵優惠，由即日起至2025年1月12日的推廣期內，輸入優惠代碼預訂4日內出發來回指定目的地之指定高鐵車票，即可減50港元。除領取優惠券外，也可選擇深圳的免費巴士專線，以節省車資。以深圳灣口岸的H563免費巴士專線為例，該專線來往深圳灣口岸及來福士廣場，逢假日提供服務，出行前宜留意發車時間，班次為每隔約20至30分鐘一班。

Trip.com高鐵優惠 指定目的地指定票減50元

至於商場及商戶優惠，可留意部分深圳商場及商戶趁年末推出的消費及打卡優惠。以深圳羅湖萬象城為例，場內指定位置打卡並分享到小紅書，可享免費咖啡或免費爆谷優惠。還可留意，深圳本地寶網頁提供的商場及商戶優惠，如透過該網頁可以優惠價預購深圳原石牛扒的「繽紛聖誕‧雙人套餐」（見表1）。此外，AlipayHK的手機應用程式也有提供內地商戶消費優惠券，其中包括於奈雪的茶消費滿20元人民幣減2元人民幣的優惠券。

購買內地景點門票 本地平台價格與內地相若

至於購買內地景點門票，除於內地平台如美團及大眾點評購票外，也可考慮於本港的旅遊平台選購，同樣可享與內地平台相若的門票價格。以廣州熱雪奇蹟的門票為例，比較各平台昨日標示的12月門票價格（見表2）， 若選擇兩小時娛雪票，在大眾點評及美團購買12月25日或26日門票，票價均為268元人民幣（約285.8港元），而於KKday、Klook及Trip.com選購同日的兩小時娛雪票，成人價均約為286港元。

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