港4電子錢包支援微信支付收款碼 針對北上線下消費 付款自動兌換人幣

明報記者 蕭嘉聰

銀聯表示，香港是首批落地此項業務的市場之一，用戶消費時可自動按銀聯匯率將港元轉換成人民幣，或以人民幣記帳，日後以港元或人民幣結算。銀聯又稱，相關服務未來將拓展至更多本地電子錢包，滿足港人日益增長的北上消費需求。

銀聯：滿足港人北上消費需求

微信支付表示，早於2018年三方已合作為WeChat Pay HK首創港元錢包跨境方案，並不斷改善消費便利度，WeChat Pay HK用戶可使用港元餘額、或綁定香港發行的銀行帳戶或信用卡，以港元在內地數千萬商家消費。今次合作除了香港4家電子錢包，亦開通泰國、韓國及馬來西亞當地4家電子銀包，預料下一步將拓展「外包內用」的合作範圍，拓展至包括韓國、新加坡、馬來西亞等多個國家和地區逾10款境外機構錢包。

微信支付又表示，去年7月已陸續支持用戶直接綁定Visa及Master等國際信用卡的方式直接使用微信支付，自2023年7月以來累計服務數百萬外籍來華人士，交易筆數和交易金額保持高增長趨勢，累計達數千萬筆和數十億元人民幣的規模。截至今年11月，「外卡支付」相關交易筆數、金額分別是去年7月剛開通服務的6.4倍和4.5倍。

值得注意的是，現時港人流行「北上」先下單叫外賣，不過今次合作只支援收款碼商戶，仍未開通微信內小程式等相關線上場景支付，用戶仍需使用WeChat Pay HK或AlipayHK等已開通內地線上支付的電子錢包。此外，由於今次是微信支付與銀聯合作，例如使用PayMe支付前要先開通其銀聯卡，如由商戶掃碼支付亦要展示銀聯二維碼而非PayMe本身的二維碼。

微信小程式等線上場景支付未開通

八達通表示，用戶可使用八達通銀包上的八達通銀聯卡，掃描內地商戶的微信支付收款碼，為鼓勵客戶註冊和使用微信支付收款碼服務，八達通將豁免外匯交易手續費直至今年12月31日。PayMe亦稱，以人民幣進行的交易將免除1%的手續費。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，受香港市民北上消費熱潮帶動，於內地使用二維碼支付的需求不斷增加，截至今年10月底，客戶透過中銀香港BoC Pay在大灣區的消費交易總金額按年增長逾兩倍。

事實上，螞蟻國際旗下跨境電子支付及數字化技術解決方案Alipay+亦積極打通不同電子錢包的應用範圍，去年10月曾公布連接10家境外錢包至內地支付寶的支付網絡，不過香港只包括AlipayHK一家電子錢包，其他就來自韓國、馬來西亞等。