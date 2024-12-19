恒指彈164點終止三連跌

北水掃「中特估」 沽美團騰訊

隔晚美股下跌，道指更九連跌創1978年來最長跌浪，但恒指高開184點後升幅曾擴大至逾兩百點，午後最多升253點，惟兩萬點關阻力大，最終收報19,864點，升164點或0.83%，國指升75點或1.1%，收報7180點，科指升79點或1.8%，收報4468點。北水南下淨入金額減少至20.7億元，連續第2日流入，中移動（0941）、建行（0939）、中海油（0883）分別淨入5.85億元、2.77億元及近2億元，美團（3690）、騰訊（0700）遭淨沽4.1億及1.8億元。

成為北水掃入對象的「中特估」概念股有追捧，聯通（0762）、中電信（0728）、中石油（0857）升逾1%，中鐵建（1186）、中鐵（0390）齊漲逾3%；科技股做好，騰訊、美團、阿里（9988）靠穩，小米（1810）升2.8%；二線科技股更有炒作，速騰聚創（2498）急升18%，晶泰控股（2228）升近30%，第四範式（6682）漲9.5%。本田和日產計劃合併，汽車股有追捧，理想汽車（2015）升5.5%，吉利（0175）升4%，是升幅最大兩隻藍籌股；蔚來（9866）、小鵬（9868）升3%至4%，東風集團（0489）升6%；安踏體育（2020）跌2.2%，為跌幅最大藍籌。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，大市已有「等收爐」味道，昨明顯無方向與焦點，只是跟隨A股反彈而上升，但成交不到1100億元，反映氣氛淡靜，資金亦泊去較為穩陣的「中特估」概念股，相信月內的交投都傾向淡靜，於20,000點徘徊上落。