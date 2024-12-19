moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指彈164點終止三連跌

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局議息前夕，港股終止三連跌。市場普遍預期美國減息0.25厘，但更關注儲局言論及息口走勢預測，大市全日市交投淡靜，成交縮減至3個月最少，只有1075億元（見圖），受惠A股反彈帶動，恒指最終升164點，收報19,864點，升穿20天平均線。

北水掃「中特估」 沽美團騰訊

隔晚美股下跌，道指更九連跌創1978年來最長跌浪，但恒指高開184點後升幅曾擴大至逾兩百點，午後最多升253點，惟兩萬點關阻力大，最終收報19,864點，升164點或0.83%，國指升75點或1.1%，收報7180點，科指升79點或1.8%，收報4468點。北水南下淨入金額減少至20.7億元，連續第2日流入，中移動（0941）、建行（0939）、中海油（0883）分別淨入5.85億元、2.77億元及近2億元，美團（3690）、騰訊（0700）遭淨沽4.1億及1.8億元。

成為北水掃入對象的「中特估」概念股有追捧，聯通（0762）、中電信（0728）、中石油（0857）升逾1%，中鐵建（1186）、中鐵（0390）齊漲逾3%；科技股做好，騰訊、美團、阿里（9988）靠穩，小米（1810）升2.8%；二線科技股更有炒作，速騰聚創（2498）急升18%，晶泰控股（2228）升近30%，第四範式（6682）漲9.5%。本田和日產計劃合併，汽車股有追捧，理想汽車（2015）升5.5%，吉利（0175）升4%，是升幅最大兩隻藍籌股；蔚來（9866）、小鵬（9868）升3%至4%，東風集團（0489）升6%；安踏體育（2020）跌2.2%，為跌幅最大藍籌。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，大市已有「等收爐」味道，昨明顯無方向與焦點，只是跟隨A股反彈而上升，但成交不到1100億元，反映氣氛淡靜，資金亦泊去較為穩陣的「中特估」概念股，相信月內的交投都傾向淡靜，於20,000點徘徊上落。