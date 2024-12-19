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新世界：網傳不實猜測 全面遵守披露要求

【明報專訊】繼跟進債券市場消息的Debtwire日前引述兩個消息報道，新世界發展（0017）因應觸及財務條款指標，需要尋求銀行業界豁免遵守相關條款之後，昨日市場內進一步流傳該股的尋求「暫止協議」、債務重組及供股集資消息。新世界發言人表示，得悉網絡上流傳一些關於公司的不實的猜測和謠言，重申公司全面遵守所有披露要求，並向投資者和公司股東提供及時和適當的消息，集團將一如以往，致力執行現有的公司策略。

股價見上市以來新低

發言人的回應，亦罕見同步在新世界官網刊載。不過，新世界債務問題纏繞下，該集團股價昨日一挫再挫，最終以全日最低位5.27元收市，跌6.73%並見上市新低，成交額達2.09億元。該股股價已連跌6日，累計跌幅達21.34%。

與此同時，與集團相關的債價亦見受壓。當中與該集團旗下河內道K11購物藝術廊的永續債價昨日報價每1美元跌5.8美仙至40.3美仙，其發行的2030年到期之年息4.5厘的債價由今年起計至昨日，累計跌18%，為2023年8月以來最低。

市傳要債務重組 要求銀行「暫止協議」

在觸發新世界澄清前，近日基金界及債市內有消息流傳，新世界已委任匯豐、中銀及摩根大通為顧問，向債權人要求12個月「暫止協議」，又會在3個月內公布重組計劃，甚至要由周大福方面包銷供股股份等。截至昨晚止，尚未見新世界進一步刊發公告更新情况。