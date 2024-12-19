新世界：網傳不實猜測 全面遵守披露要求

股價見上市以來新低

發言人的回應，亦罕見同步在新世界官網刊載。不過，新世界債務問題纏繞下，該集團股價昨日一挫再挫，最終以全日最低位5.27元收市，跌6.73%並見上市新低，成交額達2.09億元。該股股價已連跌6日，累計跌幅達21.34%。

與此同時，與集團相關的債價亦見受壓。當中與該集團旗下河內道K11購物藝術廊的永續債價昨日報價每1美元跌5.8美仙至40.3美仙，其發行的2030年到期之年息4.5厘的債價由今年起計至昨日，累計跌18%，為2023年8月以來最低。

市傳要債務重組 要求銀行「暫止協議」

在觸發新世界澄清前，近日基金界及債市內有消息流傳，新世界已委任匯豐、中銀及摩根大通為顧問，向債權人要求12個月「暫止協議」，又會在3個月內公布重組計劃，甚至要由周大福方面包銷供股股份等。截至昨晚止，尚未見新世界進一步刊發公告更新情况。