美官據報見港銀金管局 警告勿助俄 財政部副助理部長上周來港 金管局：一貫不評論

明報記者 江陵凱

本報就有關報道向匯豐、中銀香港及渣打，以及金管局查詢。金管局發言人表示，當局不時就不同議題與持份者保持溝通，當局的一貫做法為不會確認、否認或評論相關會議。匯豐及渣打就事件拒絕回應，另中銀香港至截稿時未有回覆。

匯豐渣打拒回應 中銀截稿前未覆

根據報道指出，美國國會議員近期就俄羅斯入侵烏克蘭，以及香港協助俄洗黑錢的風險，向美國財政部施加壓力，並於上月中向美國財政部長耶倫（Janet Yellen）發信，而信中提到「去年近四成由香港出口到俄羅斯的商品，均為美國及歐洲制定的『常見高優先級物項清單』內，包括俄羅斯對烏克蘭戰爭中，需要用到的半導體及其他科技用品」。

報道提到，計及是次會面，過去兩年間第三次有美國財政部官員到香港，與金融機構會面，務求截斷對俄羅斯工業軍事據點的支援；事實上，匯豐英國於上月於其零售銀行網站向客戶發布消息，稱該行已停止處理來自俄羅斯或白俄羅斯的所有對個人銀行客戶的付款。另匯控（0005）亦於今年5月將其俄羅斯業務部門的所有權轉讓予俄羅斯銀行Expobank。

兩年三訪港 促斷支援俄軍工

耶倫早於上周五（13日）接受路透社訪問亦提到，美國及盟友不僅或降低對俄羅斯石油每桶60美元的價格上限，更會進一步考慮限制俄羅斯原油出口，同時美國亦不排除會在掌握證據時並證明到中資銀行向俄羅斯提供協助，會制裁有關中資銀行。

她更表示對中資銀行的警告奏效，令他們「Very wary（非常警惕）」。