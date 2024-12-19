美銀指港儲備僅夠用3年 今年靠土地基金撥千億

美銀指出，隨着本港人口老化及房地產市場增長放緩，經常性收入與支出之間的差距不斷擴大（見圖1）。為填補該缺口，港府動用財政儲備來應付支出，尤其立法會在今年第二季度修例後，財政司長可把已回撥至土地基金的「未來基金」累積投資收入中的任何款額，從其轉撥入政府一般收入內。報告提到，今年4月至9月期間，港府已將1170億元從土地基金轉移至一般收入，而土地基金的資金來源正是「未來基金」。

之後或需發債應付經常開支

報告提及2021/22財政預算案公布，「未來基金」的累積投資收入會陸續回撥至經營帳目內，並計入至土地基金的收入，這令土地基金結餘自2021年第四季開始上升（見圖2），惟直至今年第二季修例前，相關累積投資收入均未能轉撥至政府一般收入內。

美銀認為，雖然香港目前尚毋須依賴債券市場為經常性支出籌資，並擁有充足儲備及較低的債務對GDP（本地生產總值）比率，但若結構性入不敷支情况持續，政府的財政儲備可能僅能支持兩至三年的支出，之後或需透過債券市場籌集資金。然而，早前推出的基建零售債首次出現認購不足，亦反映市場信心可能受影響。

澳新：應擴大稅基 證財政持續性

另澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，港府因賣地收入不足，財政儲備逐漸耗盡，認為香港需要稅收改革和財政規律（fiscal rule）來證明財政的可持續性。他指出，隨着財政模式逐漸轉變至債券融資，信用評級的重要性日益重要，而全球投資者尋求財政可持續性的保證。因此，預算案應側重於增加收入，例如擴大稅基，同時財政儲備水平和未償債務的財政規則也至關重要。他提到，港府近年經常高估其財政實力，而明年的財政狀况值得關注。財政司長早前預測本財年的財赤將倍增至1000億元，屆時財政儲備或降至6330億元，或佔GDP的20%，這僅夠支付一年的政府開支。