基建債首認購不足額 許正宇：市場投資選擇多

首掛微升 每手帳賺20元

許正宇續稱，他引述本月初投標方式發行的基建機構債券為例，投標金額是發行額的約3倍至4.5倍，反映投資者肯定本地基建及債券市場發展。被問到是次基建零售債，遜於3年期美國國債孳息率4厘及部分本港固定收益金融產品，港府會否於未來以較高利息發行債券，以免再次出現認購不足。許正宇回應，市場上有不同種類的投資選項性質不同，未必能直接比較，港府將因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和往後安排。

不影響整體財政規劃

許正宇表示，港府於制定及落實整體債券發行計劃時已預留適當的彈性，讓政府可以根據市場情况等因素，靈活調整每批債券的發行安排及最終發行額，即使個別債券的最終發行額可能與目標發行額有所出入，亦不會影響政府落實債券發行計劃及整體財政規劃。