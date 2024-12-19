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基建債首認購不足額 許正宇：市場投資選擇多

【明報專訊】政府首筆基建零售債政府基債二七一二（4286）昨日首掛，最終發行額已於上周五（13日）公布為約177億元，為2011年以來政府零售債券首次認購不足額。財經事務及庫務局長許正宇昨根據立法會議員謝偉俊，就是次基建零售債提問作書面回應指出，目前投資市場相對活躍，市民會根據其自身的投資目標，考慮不同的投資選項，投資選擇眾多，或會對市民投資決定有所影響。政府基債二七一二昨略升0.2%至100.2元，成交額6960萬元，不計及交易成本，每手100股，帳面賺20元。

首掛微升 每手帳賺20元

許正宇續稱，他引述本月初投標方式發行的基建機構債券為例，投標金額是發行額的約3倍至4.5倍，反映投資者肯定本地基建及債券市場發展。被問到是次基建零售債，遜於3年期美國國債孳息率4厘及部分本港固定收益金融產品，港府會否於未來以較高利息發行債券，以免再次出現認購不足。許正宇回應，市場上有不同種類的投資選項性質不同，未必能直接比較，港府將因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和往後安排。

不影響整體財政規劃

許正宇表示，港府於制定及落實整體債券發行計劃時已預留適當的彈性，讓政府可以根據市場情况等因素，靈活調整每批債券的發行安排及最終發行額，即使個別債券的最終發行額可能與目標發行額有所出入，亦不會影響政府落實債券發行計劃及整體財政規劃。