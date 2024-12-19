本田日產研合併 抗衡中美電動車 最終或包括三菱汽車 有望成全球第三大車企

根據彭博社的數據，今年頭6個月，本田、日產和三菱汽車在全球合共賣出400萬輛汽車，儘管仍遠低於豐田賣出的520萬輛，但與德國福士（Volkswagen）（德：VOW）的435萬輛接近。倘3家車廠完成合併，將有望成為全球第三大汽車集團。

隨着豐田入股富士（Subaru）（日：7270）、鈴木（日：7269）和萬事得（日：7261），組成強大的汽車陣營，彭博社分析指出，本田、日產與三菱汽車的潛在交易，某程度上是一些弱勢車廠之間的防禦性合併。當前日產的危機愈趨嚴重，公司策略跟不上市場變化，在美國及中國市場也面臨困境，並在11月底宣布緊急改組，降低產能，並大幅裁員。受合併消息刺激，日產昨股價急升24%，觸及單日升幅上限。三菱汽車昨升近兩成，而本田股價跌3%。

分析：弱勢車廠防禦性合併

日產在25年前亦曾陷入危機，當時法國雷諾（Renault）（法：RNO）向其注資，並派「成本殺手」戈恩（Carlos Ghosn）助其推動改革。但日產與雷諾結盟後，雙方衝突不斷升級，最終導致日產時任董事長戈恩於2018年被捕。在日產與雷諾降低合作規模之際，日產轉向加強與日本同業合作。

《日經》消息指出，本田與日產正尋求在單一控股公司下營運，雙方將為合併交易簽署合作備忘錄（MOU）。消息稱，本田和日產未來還會尋求將三菱汽車納入控股公司。日產是三菱汽車的最大股東，持有24%股份。本田副社長青山真二昨證實，本田正考慮多個選項，包括合併、資本合作，或成立控股公司。

彭博社引述知情人士稱，致力發展電動車業務的蘋果代工商鴻海集團（台：2317），曾接觸日產汽車，希望取得其控股權。領導鴻海電動車業務的策略總監（CSO）關潤，曾是日產三號人物。《日經》指出，鴻海似乎希望通過向日產出資，獲得電動車製造經驗，並擁有全球銷售的能力，因此瞄準雷諾手上的日產股票。 雷諾正準備將部分日產股票分階段出售，而鴻海似乎打算透過收購這些股票，參與日產的經營。《日經》指出，鴻海對日產的興趣，加速了日產與本田的行動。

鴻海擬購日產 加速兩日企重組

日本多家車企目前在中國和東南亞市場面臨考驗。今年1至11月，本田在中國的累計銷量下降30.7%，日產下降10.5%。市場分析指，倘日產與本田合併，將為日產的財務困境提供短暫的紓緩。較大的經營規模，也將有助本田整合資源，為新技術進行投資。

日本車企在電動車領域銷售較弱。調查機構MarkLines的數據顯示，2023年全球電動車市佔率居首的是Tesla（19.3%），緊隨其後的是比亞迪（16%），日產市佔率為3.2%，而本田更只有0.2%

汽車業界正加強在電動車等領域的合作，例如德國寶馬（德：BMW）與豐田在9月宣布，在電池領域展開合作。

（綜合報道）

[國際金融]