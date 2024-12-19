拜登擬查中國成熟晶片 決定權料落特朗普手上

相關汽車手機電器等或加關稅

知情人士稱，拜登政府過去幾個月一直討論是否援引《1974年貿易法》的301條款啟動調查，以保護美國本土的晶片產業。消息稱，美國白宮本周同意啟動這項調查，以免中國製的低價晶片搶佔市場，影響到美國或盟友的晶片廠銷售。

此前為限制中國取得先進半導體技術，美國政府已不斷收緊對華出口先進晶片及半導體生產設備的限制，但這些限制暫未影響到中國的傳統晶片產能。這些成熟製程晶片主要用於手機、汽車、家電、武器裝備等眾多產品。

鎧俠東證掛牌升一成

此外，前身為東芝存儲的記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）（日：285A）周三在東京證券交易所掛牌上市，股價收市升約一成，市值約56.2億美元，與2018年貝恩資本（Bain Capital）牽頭的財團向東芝收購該公司時給出的180億美元估值仍相去甚遠。鎧俠是全球第三大的快閃記憶晶片（NAND）製造商，市佔率僅次於韓國三星及SK海力士，其籌集的資金將用於加快AI尖端產品的生產。

市場關注鎧俠能否在AI投資熱潮下找到增長點。NAND廣泛應用於伺服器及高端電腦儲存裝置，有可能受惠於大型科技公司數據中心的資本支出。

（綜合報道）

[國際金融]