Tesla滬廠負責人離職 知情人士：已完成歷史任務

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）上海超級工廠負責人宋鋼本周離職，其職務將由剛從上海超級工廠質量總監晉升為高級總監的費文進暫接管。宋鋼曾在通用汽車（美：GM）和福特汽車（美：F）任職，2018年加入特斯拉，成為特斯拉美國以外首家工廠的首名員工。作為特斯拉製造業務副總裁的宋鋼，曾赴美參與工廠建設，隨後返回上海負責籌建Megapack電池廠，該工廠計劃於2025年第一季投產。
上海工廠廠長是特斯拉中國除朱曉彤以外，最關鍵的職位，統管上海工廠一期、二期、電池、電機的工廠。特斯拉中國除了供應鏈歸美國總部管理，其餘製造相關部門均由工廠廠長管理。知情人士稱，宋鋼的離職，意味當初幫助特斯拉建立起上海工廠的人已完成歷史任務。特斯拉昨早段股價下滑1%。特斯拉周二股價曾升穿480美元創新高。瑞穗此前將特斯拉股票評級，上調至「跑贏大市」，並將其目標價由230美元上調超過1倍至515美元。
瑞穗表示，在特朗普政府未來4年任期內，特斯拉將享有「特殊的順風」（idiosyncratic tailwinds），例如對自動駕駛可能放寬監管，以及取消消費者購買電動車的稅務抵免，都可能使特斯拉相對於同行受惠。