楊智佳：港股年底成交淡靜 倘衝高防獲利盤湧現

至於聯儲局議息，如何影響港股表現？綜觀今年過了的7次議息，港股翌日是5升、2跌，上升次數居多。上半年期間，港股投資者於美國議息前保持審慎，而議息並未見壞消息，翌日港股往往錄得上升。不過，及後港股投資者似乎習慣了議息升市的模式，於是踏入下半年，港股於議息結果前夕已偷步上升，影響了翌日的上升命中率。

以對上一次議息的11月7日為例，恒指議息前夕偷步急升414點收市，議息翌日先衝高246點，再倒跌225點收市，反映聯儲局議息帶來的短暫利好，衝高後便引來沽壓，加快上升過程完成。倘若今日港股衝高，於年底成交淡靜之下，引來獲利盤湧現的機會不低。

《明報》港股數據庫涵蓋股份當中，上升股份佔78.11%，下跌股份佔21.6%；升逾3%只佔12.5%，跌逾3%佔9.59%，反映個股波幅下降，相信是年底收爐效應所致。議息翌日或帶來波動，再過後便會維持窄幅上落狀態直至年底。於是年底前，個股高追要忍手及揀擇；相反，優質股即市跌逾3%，欲買入的話，便可以留意趁弱勢收集的機會。

以日均線多頭排列篩選強勢股

若要從股票市場上尋找強勢股，以日平均線多頭排列作為篩選條件，是不錯的方式。平均線多頭排列的意思，是較短期平均價高於較長期平均價，反映股價進入大漲小回的格局。

若以股價高於60天線、60天線高於120天線、120天線高於250天線的股份作篩選，再收窄範圍至日成交額超過1000萬元，市值介乎50億至1000億港元的股份，共有78隻。升幅最多的是連續兩日均急升逾一成的康耐視光學（2276），僅隨其後的是達力普控股（1921）、晶苑國際（2232）及中石化冠德（0934）升約6%。

行業方面，多頭排列股份較多分佈於基建、電力、手機設備行業、服飾鞋履代工方面。昨日提到，首十大券商持倉正在增加的股份，包括舜宇光學（2382）、小米集團（1810）及比亞迪電子（0285），都屬於手機概念。

裕元料業績保持增長 中線上望23元

至於服飾鞋履代工股份，除了上述的晶苑外，裕元集團（0551）及九興控股（1836）均榜上有名，兩股均為不少知名國際品牌代工生產，兩股的滾動市盈率分別為8倍及9倍，股息率分別為6厘及8.3厘，均屬中長線持有的不俗之選，高股息率股份預計於2025年仍會受市場歡迎，可考慮吸納持有。

裕元今年首3季收入按年升1%，透過節省成本，稅前盈利急增1倍，表現很理想。其收入表現主要受中國零售業務寶勝所拖累，製造業務於今年11月錄得增長17%，增速加快，預料中期業績仍保持增長，有利股價。中線上望23元，以16.5元作為止蝕位。

[楊智佳 數據尋寶]