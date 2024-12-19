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香港科學園獨角獸系列特輯
科技革新物流業 Lalamove勇闖國際 覆蓋逾400城市

香港物流業興旺，然而過去發展追不上時代，一直倚賴電召貨車的模式，價單和路線資訊一一欠奉。直至10年前Lalamove出現，以創科扭轉了整個物流行業生態，更於2017年寫下港產「獨角獸」新一頁。作為行業成功升級轉型的表表者， Lalamove以高透明度及簡單易用應用程式，開拓國際物流市場，其業務現已擴展至全球超過400個城市。

2013年，Lalamove於香港成立，2014年加入科技園創科培育計劃，至2016年畢業的三年間，公司不僅獲得2,000萬美元（約港幣1.5億元）融資，還在全球多個城市設立辦公室，奠下今天全面國際化營運的戰略。現時Lalamove的業務覆蓋亞洲、拉丁美洲、歐洲、中東及非洲地區（EMEA）等13個市場，超過400個主要城市，業務持續拓展。

 

「借力」中小企 締造雙贏格局

Lalamove作為全天候即時送貨平台，滿足各地社區的物流需求。Lalamove首席運營官盧家培表示：「環顧全球各地，中小企業一直是當地社會經濟及民生發展的支柱。他們的物流需求量多且零散，加上資源有限，難以招聘全職司機及車隊來維持業務。我們深知中小企的物流需要，通過平台連接客戶和司機，提供快速、安全、經濟的送貨服務，協助他們借力打力，貨如輪轉，愈做愈大。」

憑藉本地科技團隊不懈努力，Lalamove逐步完善應用程式，確保簡單易用外，並緊密連繫用戶、司機夥伴、貨物及道路情況。「我們結合創科發展，再配合具國際視野的團隊，定期更新平台的地圖功能與支付系統等技術，為客戶帶來嶄新服務體驗。而司機夥伴也因此受益，透過訂單配對功能，他們可以靈活安排工作時間，自由決定接單量，減少車輛與司機閒置時間，降低成本。同時，客戶可根據時間、價錢、載貨量選擇貨車，提升服務透明度。」

 

以香港創科實力 攻堅各地市場

盧家培強調：「從事科技創業，要企得高、望得遠。Lalamove打造快速、靈活、經濟的送貨服務商業模式，讓我們在香港市場中突圍而出，也為開拓海外市場提供了寶貴的實戰經驗。」

在本港成功驗證商業運作模式後，Lalamove的下一步就是拓展內地及海外市場。公司創辦一年多後，於2014年正式進軍中國內地、新加坡及泰國，滿足當地市場對即時送貨的需求。吸收了本地化營運的成功經驗，Lalamove在海外市場積極採用當地人才，透過員工之間不同文化視野交流，準確掌握各地文化及民情，以作出精準而貼地的商業決定，令業務更易融入當地。作為科學園內創科生態圈的重要一員，Lalamove亦與其他園區公司交流協作，分享創科心得並發掘一些潛在夥伴。Lalamove將業務迅速擴展至全球多個市場，證明香港在科技產業上擁有龐大的人才庫、科技實力與市場潛力。

 

科技園同行 助覓人才融資

在香港創業並不容易，取得初步成功後，擴展規模同樣充滿挑戰。作為港產「獨角獸」的成功故事，盧家培認為，香港擁有資金、背靠祖國的龐大市場，以及前沿的科技流通，是孕育更多「獨角獸」的理想土壤。

他指出，初創要變大變強，成功融資是關鍵一步，然後要進軍海外市場及招攬國際人才，若沒有科技園公司的支持，這一切絕不容易。Lalamove一直與科技園緊密合作，發展技術平台，同時與香港的泛區域投資者建立聯繫以爭取注資。他表示：「自創立以來，科技園一直是我們的重要夥伴，不僅提供辦公空間，還協助我們進行多輪融資，以及大量加強國際協作及招攬人才的活動，助力我們打入更多海外市場。」

物流供應鏈數字化 打通百業經脈

談及未來發展，Lalamove正加大對科技的投入，推動物流供應鏈數字化，為各界提供資訊，更有效地發揮零散貨運的潛力，配合香港政府全力發展香港成為國際物流中心的策略。盧家培總結：「物流業是社會的血液，流暢的物流系統能令各行各業各司其職，茁壯成長。這一點對於Lalamove的用戶、司機夥伴、中小企貨主，以至需要平價貨運服務的市民大眾而言，感受至深。」

他建議創業者善用科技園的網絡發展新事業，打造另一家「獨角獸」，「科學園這裡有著強大的生態圈，聚集不同的科技人才和各類型公司，營造出良好的創業氛圍，促進合作。他們的全方位支援，能幫助初創企業克服階段性困難，使大家放遠目光，提升創業成功的機會。」

 

科技園打造蓬勃創科生態圈

支援13間獨角獸企業

科技園公司一直多管齊下，為不同階段的初創提供全方位支持，促進技術轉移和研發成果商品化，至今已成功孕育及支援13間本地及海外獨角獸企業。除了吸引科技企業進駐園區，打造蓬勃的創科生態圈外，科技園公司亦積極為園區公司尋找天使投資者及配對創業投資基金，科學園的科技企業於上年度已籌得約港幣120億元資金，足見本地創科的發展潛力。

 

Info：HKSTP

 